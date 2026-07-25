Celebran función Lions Fight 6

Con el objetivo de respaldar la labor del Grupo de Emergencias de Chiapas (Emerchis), fue presentada oficialmente la sexta edición de Lions Fight, que reunirá combates de Boxeo, Muay Thai y Artes Marciales Mixtas (MMA), este sábado 25 de julio, en el Deportivo Roma de Tuxtla Gutiérrez.

La apertura de puertas está programada para las 5 de la tarde, mientras que el inicio de las peleas será a las 6. El acceso tendrá un costo de 100 pesos, cantidad que será recibida como donativo.

La presentación de esta cartelera se efectuó en el restaurante Arrecife Bistro Mar, con la asistencia de organizadores, entrenadores, patrocinadores y atletas; entre ellos Jorge González Ríos; Alejandro Beristáin, presidente de la Federación de Muay Thai; Julio Arellano, representante de Emerchis; Marco Antonio Jiménez, del Deportivo Roma, y David Castillejos, patrocinador de la función.

El programa contará con el aval de la Asociación de Muay Thai y Muay Borán del Estado de Chiapas (Ammbech), MMA Chiapas y otras organizaciones.

Buena causa

Joly Ramos Pérez, coordinador del evento, destacó que la finalidad es generar un beneficio directo para la sociedad. Señaló que cada entrada contribuirá a fortalecer los servicios de emergencia que brinda el grupo voluntario.

La totalidad de los recursos recaudados se destinará a Emerchis, agrupación que busca reunir fondos para adquirir una unidad de atención prehospitalaria.

Durante tres años, este grupo ha prestado servicios de primeros auxilios y atención de emergencias con el apoyo de 40 voluntarios. Sus integrantes colaboran diariamente en distintos puntos de Chiapas, aunque actualmente no cuentan con un vehículo propio que facilite el traslado y la atención oportuna de pacientes.

Finalmente, los organizadores reiteraron el llamado a los aficionados para asistir al Deportivo Roma y respaldar esta iniciativa altruista.