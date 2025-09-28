Celebran la Copa Mexicanidad Chiapaneca

En un ambiente de fiesta y con lleno total en las tribunas se puso en marcha la V Copa Mexicanidad Chiapaneca de Patinaje Sobre Ruedas; el tradicional evento tiene lugar en el patinódromo del Instituto del Deporte (Indeporte) durante este fin de semana.

Para esta edición se dieron cita 120 patinadoras y patinadores de diferentes clubes de Chiapas, además de representantes de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Campeche.

Emoción al Máximo en la pista

Las primeras competencias de velocidad y resistencia se desarrollaron bajo un intenso calor y con los atletas peleando codo a codo para cruzar la línea de meta en primer lugar, por lo que las caídas también estuvieron a la orden del día para hacer más dramáticas las pruebas.

Se dieron cita competidores desde las categorías de Biberones, Iniciación A, B y C, Micro, Mini, Infantil, Juvenil Menor y Única.

Buen fogueo en casa

En un paréntesis entre competencias, Erick Ochoa Ibarias, entrenador del equipo Cuba Training Chiapas destacó que este evento va retomando gradualmente el nivel que en algún momento lo hizo de carácter internacional.

“Esta es la quinta edición desde que volvimos a retomar la Copa (Mexicanidad Chiapaneca) y la verdad es muy satisfactorio ver a Campeche, a Veracruz, Oaxaca, Tabasco. Espero que poco a poco en algún momento este evento vuelva a ser lo que fue, que llegamos a tener selecciones de Canadá y Guatemala”, expresó.

Finalmente y en este mismo tenor se dijo satisfecho por la proyección que el certamen le da a los niños para mostrar su talento y tener fogueo de calidad rumbo a futuros eventos regionales y nacionales.