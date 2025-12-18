Celebran la temporada con Zumba Navideña

Como parte de los festejos de cierre de año, el Club Daians Fitness organizó con éxito una clase especial de Zumba con temática navideña, que reunió a decenas de participantes en un ambiente lleno de energía y espíritu festivo, reafirmando su compromiso con la activación física y el bienestar integral.

Sesión

La sesión fue impartida por la instructora Jesi López, quien encabezó una dinámica jornada de baile que se extendió por aproximadamente una hora y media, tiempo durante el cual las asistentes hicieron rutinas de distintos estilos musicales, manteniendo un ritmo constante y una alta intensidad, característica de esta disciplina.

La directora del Club Daians Fitness destacó que este evento formó parte del cierre oficial de las acciones del 2025, así como de la tradicional posada que cada año organiza el club, convirtiéndose en un punto de encuentro para alumnas y amigas que comparten el gusto por el ejercicio y la vida activa.

En entrevista, señaló que el proyecto ha crecido de manera gradual gracias al respaldo de quienes forman parte de la comunidad Daians, subrayando que el club se ha consolidado como un espacio incluyente, abierto a personas de todas las edades y niveles de condición física, ya que además de entrenar, se fortalecen los lazos de amistad.

La directiva resaltó también los múltiples beneficios que ofrece la Zumba para la salud, al tratarse de una disciplina que contribuye al acondicionamiento físico, mejora la coordinación, ayuda a reducir el estrés y favorece un estilo de vida más sano, todo dentro de un entorno positivo y motivador.

Asimismo, agradeció la confianza de las alumnas que han acompañado el proyecto desde sus inicios y reiteró que el club continuará trabajando para ofrecer actividades que promuevan no solo el ejercicio, sino también la convivencia y el bienestar emocional.

Invitación

Finalmente, se extendió la invitación al público en general para conocer las instalaciones del Club Daians Fitness, ubicadas en avenida 28 de Agosto número 714, entre 15 de Mayo y Pino Suárez, colonia Bienestar Social, donde se ofrecen diversas opciones de entrenamiento. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al número 9613208979.