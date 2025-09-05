Celebran Leyendas del Ring League

Con la obtención de dos cinturones de campeones y dos medallistas de oro, la Academia Tiger Gym de Tuxtla Gutiérrez se alzó como la gran triunfadora de la primera edición del Torneo Leyendas del Ring League de Muay Thai, celebrado en las instalaciones del Salón Suterm.

El certamen fue organizado por la academia Thai Champ Chiapas, que dirige el maestro Jorge Flores, con la participación de 13 escuelas de los estados de Chiapas, Tabasco y Tamaulipas, y avalado por la WBC Muay Thai México y Latinoamérica, organismo representado por su secretario general, Jorge Tadeo Yeverino.

Asimismo, se contó con la presencia de invitados especiales como el excampeón chiapaneco Luis Enrique Cancino Méndez, “El Comanche”, pionero del Muay Thai en la entidad, así como por el promotor Gerardo Ontiveros, de la WBC Chiapas.

Disputaron cinco cinturones

Dentro de la cartelera estelar, Matías “El KM” Castellanos, de Leones Fight Academy, ganó ante Leonardo Efrén Zurita Juárez, de Thai Champ Tabasco en los 88 kg.

En el primero de los cinco combates por cinturón, Ricardo Ignacio Aguilar Camacho, de Tiger Gym, doblegó a Alan Eduardo Ruiz Alonso, de Leones Fight, en pleito pactado en 75 kilos.

Por su parte, Luis Fernando Castillo Balandrán, de Forza Muay Thai, derrotó a Cristopher Zepeda, de Phoenix, en los 53 kilos. Jesús Sánchez Mendoza, también de Forza Muay Thai, superó a Julio López, de Lucky Muay Thai, en los 84 kilos.

En los 62 kilos, Diego Alberto Muñiz Zárate, de Tiger Gym, venció a Pablo Gael Hernández Flores, de Thai Champ Chiapas.

Ganadores de la función

En el primer combate, correspondiente a la división de los 84 kilogramos, Adrián Méndez (Academia Lucky Muay Thai) se impuso ante Schneider Lee Malher Wong (Tiger Gym); Luis Gabriel Narcía Ramírez (Tiger Gym) derrotó a Erick Daladier (Luckly Muay Thai), en los 77 kg; Ángel Martínez (Thai Champ Tabasco), a Jesús Garza Garza (Forza Muay Thai) en los 70 kg; Daniel Cruz (Nova Geracao Chiapas), a Leonardo Gabriel Vázquez (Tiger Gym) en 59 kg; Rausell Hernández (Siam Pazos Camp) doblegó a Pedro Chambé en los 60 kg; Ángel Gabriel Pérez López (Leones Fight), a Carlos Raúl Gómez (Nova Geracao Chiapas) en 66 kg; en los 55, José David Torres Rivera (Thai Champ Tabasco), a Luis Joo (Thai Champ Chiapas); Braulio López (Siam Pazos) superó a Alonso Tadeo Bran Zambrano (Striking Bran) en los 65 kg, y Luis Gabriel Narcía Ramírez (Tiger Gym) se impuso frente a José López (Siam Pazos) en los 77 kg.

Además, en explosivo choque femenil pactado en 54 kilogramos, la representante de Camm Kings Vale Tudo, Romina Ortega, venció a Atara Camposeco, de Nova Geracao.