Celebran medio siglo de Cuarto Poder

La celebración por el 50 aniversario de Cuarto Poder tuvo una de sus actividades más exitosas con la realización de la Carrera 5K Medio Siglo de Ser tu Diario Vivir, un evento que reunió a 550 corredores de diferentes edades y niveles competitivos, quienes hicieron del deporte una herramienta para apoyar una causa social, logrando recaudar 250 mil pesos que fueron entregados al Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez.

Desde muy temprano, las principales vialidades de la capital chiapaneca comenzaron a recibir a familias completas, atletas de alto rendimiento, clubes de corredores, aficionados y personas que decidieron sumarse a esta iniciativa que combinó el fomento a la actividad física con el respaldo a una de las instituciones de servicio más importantes de la ciudad.

Ambiente

El ambiente previo a la salida estuvo marcado por la convivencia entre los asistentes, quienes aprovecharon para realizar calentamientos, tomarse fotografías y convivir con amigos y compañeros de entrenamiento antes del disparo de salida. Conforme avanzaron los minutos, el contingente cubrió el recorrido bajo un operativo de seguridad que permitió el desarrollo ordenado de la competencia.

La respuesta ciudadana confirmó el crecimiento que ha tenido el atletismo recreativo en Tuxtla Gutiérrez. Más allá de la lucha por los primeros lugares, cientos de corredores participaron con el objetivo de completar el recorrido y contribuir a una causa que beneficia directamente al Heroico Cuerpo de Bomberos.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la entrega simbólica del recurso económico obtenido gracias a las inscripciones y al respaldo de patrocinadores, alcanzando una cifra de 250 mil pesos que fortalecerá las labores de los bomberos capitalinos, quienes diariamente atienden emergencias y brindan apoyo a la población.

Autoridades

La carrera también contó con la presencia de diversas autoridades e invitados especiales. Entre ellos destacó las palabras de agradecimiento de la licenciada Ana María Morales, directora general de Cuarto Poder, así como el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, quien tomó parte en la competencia y reiteró la importancia de promover hábitos saludables entre la población mediante la práctica deportiva.

Asimismo, Guadalupe Gómez, presidenta del Voluntariado de la Fiscalía General del Estado “Siempre al lado de la Gente”, resaltó que actividades como estas permiten incentivar a niñas, niños y jóvenes a mantenerse alejados de las adicciones, además de fortalecer la convivencia familiar y los valores que genera el deporte.

Competencia

En el aspecto competitivo, el nivel mostrado por los corredores fue sobresaliente. La prueba varonil tuvo un ritmo intenso desde los primeros metros, con un grupo puntero que rápidamente tomó distancia sobre el resto del contingente.

El triunfo absoluto correspondió a Javier Alonso de la Cruz, quien detuvo el cronómetro en 16 minutos y 38 segundos para quedarse con el primer lugar. El segundo puesto fue para Francisco Abarca, con tiempo de 16:55, mientras que Isaías Gamboa completó el podio al registrar 17:44.

Javier Alonso de la Cruz Ángel, de 25 años y originario de Tuxtla Gutiérrez, celebró la realización de esta competencia y destacó la organización del evento, señalando que la ruta contó con buena vigilancia y permitió desarrollar la prueba sin contratiempos.

Con alrededor de seis años dedicado al atletismo, comentó que correr transformó distintos aspectos de su vida y que su mejor marca personal es de 15 minutos con 18 segundos en los cinco kilómetros.

“Correr ayuda mucho para la salud; a mí me gusta porque te sientes libre. Es un deporte individual y como entrenes es como te va a ir, por eso la disciplina es fundamental”, expresó el ganador, quien además participó acompañado por integrantes del Team EGAP, conformado por familiares, amigos y su pareja.

En la rama femenil, Vania Solís confirmó su gran momento deportivo al cruzar la meta en primer lugar con un registro de 21 minutos y 56 segundos. Detrás de ella finalizaron Eli López, con 22:25, y Romi López, quien completó el recorrido en 23:22.

Vania Solís Tapia manifestó sentirse muy satisfecha por el resultado obtenido y reconoció el esfuerzo realizado para organizar una competencia segura y bien estructurada.

La atleta explicó que lleva cinco años entrenando con el club Talentos de Villaflores y que el atletismo le ha permitido crecer tanto física como emocionalmente, mejorando su disciplina y calidad de vida.

“Correr ayuda a prevenir enfermedades, disminuye el estrés y te hace más funcional en el día a día. En mi caso también me ayudó mucho en lo emocional y me dio mayor disciplina”, comentó tras recibir su reconocimiento.

La competencia concluyó con la ceremonia de premiación, en la que los mejores corredores recibieron sus reconocimientos ante los aplausos del público, mientras que organizadores y patrocinadores reiteraron su compromiso de seguir impulsando actividades deportivas con sentido social.

Con esta carrera, Cuarto Poder celebró cinco décadas de historia fortaleciendo el vínculo con la comunidad chiapaneca, demostrando que el deporte también puede convertirse en un vehículo para generar solidaridad y beneficiar a instituciones que diariamente trabajan en favor de la sociedad.