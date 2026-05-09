Celebran Mundialito de Fut 3x3 en la Unach

Con un ambiente lleno de emoción, convivencia y espíritu deportivo rumbo a la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026, la Facultad de Humanidades Campus VI de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) realizó con éxito el “Mundialito de Fut 3x3”.

El evento fue impulsado por la Coordinación Deportiva, dirigida por la licenciada Erika López Guzmán, con la finalidad de acercar a la comunidad estudiantil a la pasión del futbol internacional y fortalecer la integración universitaria.

La competencia

El torneo reunió a 13 representativos estudiantiles que adoptaron la identidad de distintas selecciones nacionales, generando jornadas de competencia intensa, convivencia y un notable nivel técnico en cada encuentro.

La fase de grupos se dividió en dos sectores. En el Grupo A compitieron Colombia, Alemania, Japón, Georgia, Portugal, Francia y Jordania; mientras que en el Grupo B participaron Brasil, Uruguay, Senegal, México, España y Argentina.

En la etapa de eliminación directa, Colombia destacó por su orden táctico y dinamismo, eliminando a España en cuartos de final y a Japón en semifinales. Por su parte, Brasil avanzó con autoridad tras superar a Portugal y Alemania, asegurando su pase a la final.

El partido decisivo se caracterizó por su equilibrio y alta intensidad. Durante el primer tiempo, ambos conjuntos mantuvieron un duelo cerrado, con pocas oportunidades claras y defensas firmes que evitaron daños en el marcador.

En la segunda mitad, Colombia tomó la iniciativa y ejerció presión alta, lo que provocó un error en la defensa brasileña. Esta acción fue aprovechada por Jafet Hernández para abrir el marcador 1-0. Brasil reaccionó rápidamente y logró el empate mediante una jugada colectiva finalizada por Oswaldo de Aquino, llevando el encuentro a la definición por penales.

Desde los once pasos, Colombia mostró mayor precisión y temple, logrando imponerse 1-0 en la tanda para coronarse campeón del Mundialito Universitario, en medio de la celebración de jugadores y asistentes.

Protocolo final

La ceremonia de premiación contó con la presencia de autoridades de la Facultad de Humanidades Campus VI, quienes reconocieron el esfuerzo de los participantes. Posteriormente, tras un mensaje de la organizadora Erika López, se entregaron los reconocimientos finales, destacando al equipo “6 en Apuros” como campeón de voleibol, a Brasil como subcampeón del torneo de futbol y a Colombia como monarca absoluto del certamen.