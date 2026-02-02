Celebran selectivo municipal para Olimpiada

Con la participación de 62 jugadores arrancó el proceso selectivo de Ajedrez para Tuxtla Gutiérrez, rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026 en San Luis Potosí; las partidas tuvieron como escenario el patio cívico del H. Ayuntamiento Municipal.

Edén López Martínez, vicepresidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas (Aaechac), destacó la gran respuesta lograda para este año, pues se aumentó en un 100 por ciento la participación respecto al año anterior.

En este sentido, es oportuno aclarar que la convocatoria estuvo dirigida para ajedrecistas de las categorías 2006-2009, 2010-2013 y 2014 y menores, en ambas ramas, disputando un total de cinco rondas.

En el acto inaugural del certamen estuvieron presentes el director del Instituto del Deporte Tuxtleco, Manuel de Jesús Martínez, y la directora del Instituto de la Juventud, Gabriela Robles D’Amico, en representación del presidente municipal, Ángel Torres.

Los mejores del selectivo

La categoría Sub-12 varonil fue la más concurrida de la sesión, con un total de 23 jugadores, quedando la primera posición en poder de José Emmanuel Bravo Díaz (Club de Ajedrez Infantil de Chiapas) con 5 puntos, mientras que en 2º lugar quedó Maximiliano Rafael Burgos Santiago (Club Carlos Torre), con 4 puntos.

En la división de los 13-16 varonil se dio una monumental batalla entre 22 ajedrecistas y donde el Club de Ajedrez Infantil de Chiapas hizo el 1-2 con Carlos Adiel Toledo Velázquez en primero y Samuel Esteban Bravo Díaz, ambos con 4.5 unidades.

Para la 13-16 femenil se dieron cita cuatro ajedrecistas, resultando campeona Katherine Aurora Fernández con 2.5 unidades, mientras que Valeria Torres López (Club Carlos Torre) se colocó en el 2º lugar con los mismos puntos.

En la división de 17-20 años varonil, se presentó una interesante competencia, donde Héctor Iván Moreno Samayoa, del club de Ajedrez Infantil, se llevó la primera posición con 4 puntos; con las mismas unidades, pero en 2ª posición se colocó Miguel Ángel Gutiérrez González y destacó que a esta división se dieron cita once aspirantes.

Finalmente, en la categoría 17-20 años femenil, únicamente se dieron cita dos aspirantes, aunque una de ellas es en la actualidad de las mejores exponentes de la entidad, Ananda Sofía Orantes Sánchez, además de Valentina Aguilar Santiago, ambas pertenecientes al Club de Ajedrez Infantil de Chiapas.

Otros frentes en acción

También rumbo a la Olimpiada Nacional Conade de Ajedrez 2026 hubo actividad en diferentes municipios de Chiapas el fin de semana.

La Aaechac reportó que se realizaron procesos selectivos en Palenque, Huehuetán y Ocozocoautla de Espinosa, por lo que en poco tiempo se tendrán a los mejores exponentes definidos para el selectivo estatal, que se estaría realizando tentativamente en el municipio de Tapachula.