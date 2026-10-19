Celebran sus juegos trabajadores de la salud

Con la participación de trabajadores del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, se celebró la 19ª edición de los Juegos Deportivos del Día del Trabajador de la Salud “Lic. Marco Antonio García Ayala”, organizados por la Sección 98 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA).

La Unidad Deportiva de Patria Nueva fue sede de las competencias de Futbol, Basquetbol y Voleibol, en las ramas varonil y femenil, donde los participantes disputaron los primeros lugares de sus respectivas categorías.

El certamen fue organizado en reconocimiento al personal del hospital y llevó el nombre del presidente del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSA, Marco Antonio García Ayala.

Competencias y premiación

Durante la ceremonia inaugural, estuvieron presentes Mario Félix Pacheco, secretario de Organización Zona Sur del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSA, y Víctor Hugo Santiago Ruiz, secretario general de la Sección 98, quienes dirigieron mensajes de bienvenida y realizaron el saque y la patada inaugural.

A lo largo de la jornada, los equipos protagonizaron diferentes encuentros en las tres disciplinas, acompañados por familiares y compañeros de trabajo que acudieron para respaldar a los participantes desde las tribunas.

Al concluir las competencias, los organizadores realizaron la ceremonia de premiación, en la que reconocieron a los tres primeros lugares de cada categoría y disciplina.

Rama femenil

En el Basquetbol de la rama femenil el equipo campeón fue Las Súper Stars, mientras que por la varonil se coronó campeona la quinteta de Los Titanes.

En Futbol se proclamaron monarcas las Valkirias, mientras que por los varones fue el Atlético Tesla.

Cierre de jornada

Finalmente, en la disciplina del Voleibol, por la rama femenina el cuadro de Jaguarcitas se llevó el primer lugar, mientras que por los varones fue el conjunto de Administrativos FC.

La actividad promovida por la Sección 98 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud finalizó con la fotografía oficial de los participantes y representantes sindicales, como cierre de una jornada que promovió la convivencia, la actividad física y la integración entre los trabajadores del sector salud.