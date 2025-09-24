Celebran Torneo Ámbar 2025, La Gema de Chiapas

Con éxito se llevó a cabo el primer Campeonato Estatal de Fisicoconstructivismo y Fitness Ámbar 2025, La Gema de Chiapas, el cual reunió a medio centenar de atletas en el Auditorio Municipal de Simojovel.

Como gran figura del certamen se erigió Christian Adrián Jiménez Pérez, abanderado del gimnasio Gravity Fit de Tuxtla Gutiérrez, quien conquistó el título de Campeón Absoluto del evento, consiguiendo así el premio especial consistente en una medalla de ámbar, copa y 5 mil pesos.

Este mismo atleta ganó también la categoría de 75 kilos en adelante, superando en las votaciones a Mario Fernando Velasco Gordillo, del gimnasio Vego Pro, quien se colocó en 2º lugar, mientras que Rodrigo Efraín Castilla Pérez, del Elite fue 3º, ambos de Tuxtla Gutiérrez.

Otro atleta que logró brillar en el certamen fue Christian Adrián Maqueda Torres, también del Gravity Fit, quien ganó tres diferentes categorías: Fisicoconstructivismo Principiantes, Classic Physique Novatos y Fisicoconstructivismo Juvenil Hasta 16 años.

Buena respuesta

Al aportar los resultados oficiales, Jorge Jiménez Argüello, presidente de la Asociación Chiapaneca de Fisicoconstructivismo y Fitness —y juez nacional— destacó el esfuerzo realizado por Luis Francisco Morales Suárez, propietario del gimnasio Imperium Fit de Simojovel, contando además con el apoyo de las autoridades municipales de ese lugar.

Destacó que el evento avalado por la agrupación que preside contó con la participación de 47 fisicoconstructivistas de los municipios de Bochil, Comitán de Domínguez, Las Margaritas, San Cristóbal de Las Casas, Simojovel y Tuxtla Gutiérrez.

Asimismo, resaltó la labor del jurado calificador, que estuvo integrado en esta ocasión por Julián Jiménez Guillén, Jorge Alejandro Jiménez Romero y el mismo Jiménez Argüello.

Al respecto, es oportuno mencionar que, en el caso de las categorías clasificadas, se hicieron acreedores a un incentivo en efectivo de 2 mil 500 pesos al primer lugar, mil 500 al segundo y mil pesos al tercero, además de sus respectivas medallas y trofeos escultura.