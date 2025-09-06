Celebran Torneo de la Independencia 2025

En conmemoración de la Independencia de México, el Club de Ajedrez Infantil de Chiapas celebrará un torneo en categoría libre, el cual tendrá lugar este domingo 7 de septiembre en el Centro Cultural y Museo David Gómez Solana (4ª Poniente, esquina con 2ª Norte), en Tuxtla Gutiérrez.

Esto fue dado a conocer por el maestro José Carlos Morales Gómez, presidente del Club de Ajedrez Infantil de Chiapas y representante del deporte ciencia para la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees) en el estado.

Explicó además que además el Torneo de la Independencia 2025 será con causa, ya que con lo recaudado se apoyará a la ajedrecista Ananda Sofía Orantes, jugadora de la categoría sub-18 femenil que ya está inscrita en los VII Juegos Deportivos y Escolares Centroamericanos y del Caribe, a celebrarse del 31 de octubre al 10 de noviembre en Córdoba, Colombia.

En cuanto a la acción en el tablero de los 64 escaques, indicó que el torneo de este domingo se jugará a 5 rondas, en el sistema suizo, con un ritmo de 15 minutos, más 5 segundos por jugador.

La actividad se desarrollará 10 de la mañana a 1 de la tarde y la invitación está a toda la comunidad de practicantes del Ajedrez a que se den cita a probar su estrategia y temple, además de poder apoyar a la jugadora a reunir fondos para los gastos que implicará su viaje a tierras colombianas para representar a Chiapas y a México.