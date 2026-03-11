Celebran torneo La Polla entre Amigos

En un ambiente de camaradería y contacto con la naturaleza, se llevó a cabo el Primer Torneo de Pesca Deportiva del Macabil y Tenguayaca La Polla entre Amigos 2026, evento que reunió a cerca de 40 pescadores deportivos provenientes de diversos municipios de Chiapas y de algunos estados de la República Mexicana.

La actividad tuvo lugar el domingo en las aguas contiguas a la presa de la Central Hidroeléctrica Ingeniero Manuel Moreno Torres. Durante aproximadamente ocho horas de competencia, los participantes recorrieron distintos puntos del embalse en busca de las mejores capturas, en un perímetro que se extendió desde el área de salida hasta el sitio conocido como Árbol de Navidad.

Captura de Macabil

Al finalizar las acciones se llevó a cabo la ceremonia de premiación y, en la categoría correspondiente al macabil, la primera posición fue para Leonardo Daniel López Gálvez, quien logró capturar un ejemplar de 1.285 kilogramos, con una longitud de 47 centímetros.

En segundo puesto se ubicó Óscar Pinto Montes de Oca, con una pieza de 1.165 kilogramos y 47 centímetros de longitud, mientras que Rafael Serrano Náñez se quedó con el tercer lugar.

Captura de Tenguayaca

En lo que respecta a la especie tenguayaca, el campeón fue Roberto de Jesús Constantino Mendoza, quien registró una captura de 1.180 kilogramos, con una talla de 39 centímetros.

El segundo puesto correspondió a Amín Arturo Bermúdez Velasco, con una pieza de 830 gramos y 35 centímetros de longitud, en tanto que Martín Guillén ocupó la tercera posición con un ejemplar de 710 gramos y 38 centímetros de talla.

Al término del evento, Ignacio Pulido Bermúdez y Carlos Marroquín, integrantes del comité organizador, destacaron que esta primera edición superó las expectativas gracias a la buena respuesta de los pescadores y al ambiente de convivencia que se generó durante la jornada.

Asimismo, expresaron su agradecimiento a las autoridades del H. Ayuntamiento de Osumacinta, a la cooperativa pesquera El Boquerón, así como a todos los participantes que hicieron posible este torneo deportivo.

Próximo evento

Finalmente, adelantaron que como parte de los festejos por el 50º aniversario de Nuevo Osumacinta, que se celebrará el próximo 24 de mayo, se tiene contemplada la organización del primer torneo oficial de pesca deportiva, evento que contará con el respaldo del gobierno municipal y en el que se espera incrementar significativamente la premiación, con el objetivo de atraer a un mayor número de pescadores deportivos tanto de Chiapas como de otras entidades del país.