Celebran Torneo por la Identidad Chiapaneca

Una auténtica guerra de estrategias en el tablero se vivió en la primera edición del Torneo por la Identidad Chiapaneca, del cual surgió como campeón absoluto Mauricio Mancilla. El certamen tuvo lugar en el Centro Cultural y Museo David Gómez Solana, en Tuxtla Gutiérrez.

El campeonato se disputó en sistema suizo, con ritmo de 15 minutos, más 5 de incremento por jugador, contando con la presencia de competidores de los municipios de San Cristóbal, Ocozocoautla, Venustiano Carranza, Tecpatán y Tuxtla Gutiérrez.

Tras finalizar las partidas, Mauricio Mancilla se alzó como ganador absoluto, seguido en la clasificación por Héctor Moreno Samayoa en segundo lugar y Samuel Bravo Díaz en tercero.

El organizador, José Carlos Morales Gómez, resaltó que el principal objetivo del torneo fue seguir fogueando a los ajedrecistas para la próxima Olimpiada Nacional Conade en sus diferentes etapas selectivas.

“Es importante mantener el nivel de los jugadores. Se vienen los selectivos Conade y de la Federación Mexicana del Deporte Escolar (Femedees), de donde esperamos traer buenos resultados. Este año fue de una buena cosecha de medallas a niveles nacional e internacional”, resaltó.