Celebran Trail del Abuelo 2026

El Atletismo volvió a demostrar que la edad no es un límite para mantenerse activo y perseguir nuevos retos. El domingo, el Trail del Abuelo 2026, Carrera de Pasos por la Vida, convirtió el parquecito de la colonia 16 de Septiembre, en el municipio de San Fernando, en punto de encuentro para 90 corredores veteranos que compartieron una jornada de esfuerzo, convivencia y pasión por el deporte.

La competencia, convocada por el profesor Rafael Velázquez, del club Leopardos Runners de Tuxtla Gutiérrez, celebró su primera edición con una respuesta que superó las expectativas de los organizadores. Atletas de Tuxtla Gutiérrez y otros municipios de Chiapas, así como Veracruz, Estado de México y Ciudad de México, se sumaron a la iniciativa, cuyo principal objetivo fue reconocer a quienes continúan encontrando en el deporte un estilo de vida.

Circuito

El recorrido de cinco kilómetros ofreció un desafío particular. Apenas después del banderazo de salida, las y los participantes enfrentaron una prolongada subida de aproximadamente 900 metros, además de un camino de terracería rodeado de vegetación. Pese a las exigencias del terreno, la experiencia acumulada permitió a los corredores completar la ruta trazada, en medio de condiciones climáticas agradables.

Las primeras emociones llegaron con la categoría varonil de 50 años, en la que Emiliano Champo se quedó con el primer lugar al detener el cronómetro en 24 minutos. Humberto Hernández finalizó en segundo con 27:05, mientras que Darinel Ramos ocupó la tercera posición con 28:03.

En la división de 60 años, Magín Odiseo se llevó los honores con un registro de 27:02, seguido por Ángel Juan Bernal, con 28:00, y Jorge Juárez, con 29:01. Para la categoría de 70 años, Pedro Olascoaga conquistó el primer puesto con 28 minutos, acompañado en el podio por Francisco Hernández y Jesús de la Cruz, quienes marcaron 31:00 y 32:00 respectivamente.

Femenil

Entre las actuaciones destacadas de la rama femenil, Ana Bertha Ruiz encabezó la categoría de 50 años con 35 minutos, seguida por Cielo Vázquez, con 36, y Amy Anzueto, con 37. En los 60 años, Alanis González se adjudicó el triunfo con 34 minutos; Martha Martínez terminó segunda con 35:00, y Meraris González fue tercera con 36:00.

En la división femenil de 70 años, Albertina Ruiz registró 50 minutos para quedarse con el primer puesto. Uno de los momentos más emotivos fue la llegada de Fredy Valencia, conocido como “El Puma”, quien recibió el reconocimiento y los aplausos de los presentes al completar íntegramente los cinco kilómetros. Su participación reflejó el espíritu de una carrera que puso en el centro la perseverancia, la salud y el entusiasmo por seguir sumando kilómetros.

Todas y todos los corredores recibieron una medalla conmemorativa al cruzar la meta. Asimismo, los tres primeros lugares de cada categoría y rama fueron reconocidos con playeras donadas por la corredora Cielito Vázquez, del Zodiaco de Beyalon, además de reconocimientos y otros estímulos.

Al cierre, Rafael Velázquez agradeció la respuesta de los atletas y el respaldo del Ayuntamiento de San Fernando y de Protección Civil Municipal, cuyo apoyo contribuyó al desarrollo de la competencia. El Trail del Abuelo 2026 dejó así una primera edición marcada por la convivencia y el ejemplo de quienes demuestran que la pasión por correr permanece intacta con el paso de los años.