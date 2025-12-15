Celebran visoría del Grupo 2 en el Sospó

Con el objetivo de conformar un equipo competitivo para encarar el Torneo del Sol 2026 —a celebrarse del 8 al 10 de enero en Toluca, Estado de México— futbolistas de distintos clubes del Grupo 2 de la Liga TDP, se presentaron al proceso de visorías en el estadio Flor de Sospó en Tuxtla Gutiérrez y el estadio Cruz Azul de Lagunas, Oaxaca.

En el caso de la visoría en Chiapas, estuvo a cargo del cuerpo técnico del club Lechuzas UPGCH, súper líder del Grupo 2. Víctor Hugo León Ramírez, quien fungirá oficialmente como DT para la selección, estuvo acompañado en las pruebas por el director deportivo del club, Miguel Ángel Casanova Díaz, con quién observó detenidamente a los jóvenes aspirantes de equipos de Tabasco, Oaxaca y Chiapas.

Trabajos en el Sospó

Para las pruebas realizadas en esta capital se dieron cita jugadores de la Universidad del Sureste (UDS) de Comitán, el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut), Deportivo Nápoli de Villahermosa, Antequera FC y Dragones de Oaxaca, así como del anfitrión, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez.

Los asistentes disputaron tres interescuadras para mostrar sus cualidades y disposición táctica a los entrenadores chiapanecos y será a más tardar el 17 de diciembre cuando se defina quiénes serán llamados a jugar la fase preliminar del torneo nacional.

Al respecto, vale la pena recordar que los equipos de los 17 grupos de la Liga TDP, además de dos selecciones del sector amateur, estarán disputando cinco boletos a la segunda ronda; es decir que, las escuadras líderes de cada grupo (cinco en total), además de la selección nacional Liga TDP, son las que participarán en la etapa final Torneo del Sol 2026, en el que además intervendrán las selecciones nacionales de Panamá y Guatemala, así como otro combinado internacional que está por confirmar.

Talento chiapaneco

Uno de los jugadores más sobresalientes durante las pruebas fue Diego Escobar Andrade, quien se dijo motivado de poder formar parte de la Selección del Grupo 2.

El futbolista ha sido uno de los más constantes en la presente Temporada 2025-2026 con 15 juegos como titular y mil 282 minutos disputados, la tercera cifra más alta del club Lechuzas.

“Todo tiene su recompensa, todos ellos vienen por un lugar, el trabajo que han hecho en esta mitad de temporada es por el esfuerzo y dedicación que le ponen y vienen a ganarse un lugar tanto ellos como yo”, comentó.

En su caso, agradeció a los entrenadores por la confianza que le han dado para sumar minutos, y de su parte indicó que seguirá dando todo en cada partido.

Además, se mostró consciente de la gran oportunidad que representa jugar el Torneo del Sol, aunque esto implique estar lejos de sus seres queridos en estos días de festividades.

“Va a haber tiempo para disfrutar a nuestras familias, pero ahorita lo importante es el Futbol, lo que estamos viviendo en estos momentos y buscar trascender”, puntualizó.