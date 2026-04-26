Celebrarán Torneo del Día del Niño

Con el objetivo de impulsar el Ajedrez y celebrar a los reyes del hogar, el Club de Ajedrez GM Bobby Fischer anunció la quinta edición del Torneo del Día del Niño, que se efectuará los días 2 y 3 de mayo en el deportivo El Enmallado, ubicado en el crucero del CBTIS, en Comitán de Domínguez.

El certamen contempla dos categorías: libre (abierta a jugadores de cualquier edad y nivel) e infantil sub-13 (dirigida a menores que no hayan cumplido 13 años al momento del evento).

Bases del certamen

Se aplicará el sistema suizo a cinco rondas, con posibilidad de ampliarse según la participación. El ritmo de juego será de 50 minutos por jugador, con incremento de 10 segundos por movimiento, lo que garantiza partidas dinámicas y competitivas.

Las actividades iniciarán el sábado 2 de mayo a las 9:30 horas con la inauguración y una junta, mientras que la primera ronda comenzará a las 10:00. El torneo concluirá el domingo 3 de mayo con la ceremonia de premiación.

En cuanto a los incentivos, la categoría libre repartirá premios de 3 mil, 2 mil y mil pesos para los tres primeros lugares. En el sector infantil, el ganador recibirá 500 pesos, al igual que la mejor jugadora femenil. Además, todos los niños participantes obtendrán una bolsa de dulces y diploma.

Las inscripciones tienen un costo de 250 en libre y 100 en infantil, ya están disponibles y cerrarán el viernes 1 de mayo a las 17:00 horas. Se pueden hacer vía telefónica.