Celebraron el 2º Chiapas Legacy Tour

Teniendo como punto de partida Ciudad Cuauhtémoc, en el municipio de Frontera Comalapa, se llevó a cabo la segunda edición del Chiapas Legacy Tour, promovido por la Secretaría de Turismo (Sectur) en el marco de las actividades de promoción rumbo a la próxima celebración de la Carrera Panamericana 2026 en el estado.

El recorrido, que estuvo acompañado por familias entusiastas a lo largo del camino, llegó hasta el municipio de Comitán de Domínguez, donde el público pudo apreciar de cerca los vehículos, así como una muestra gastronomía local y expresiones culturales.

Es oportuno mencionar que, a diferencia de las competencias de Automovilismo Deportivo, el Legacy Tour constituye un recorrido con velocidades controladas, a lo largo de 80 kilómetros sobre carreteras pavimentadas.

De hecho, este evento fue diseñado como una experiencia de convivencia y conducción segura, por lo que no contó con tramos cronometrados —a diferencia de lo que se ve en la Panamericana—, además de ser exclusivo para vehículos con una antigüedad mínima de 40 años, en buen estado mecánico y que conserven sus condiciones de originalidad.

El recorrido fue supervisado por Segundo Guillén, secretario de Turismo de Chiapas, y contó también con la presencia de Carlos Cordero, director general y deportivo de la Carrera Panamericana, quien ya se encuentra en la entidad para supervisar todo lo relacionado con la llegada de los vehículos que competirán este año, así como la logística del certamen internacional.

De esta manera el Legacy Tour abrió las acciones correspondientes a la Panamericana, el “rally” de autos clásicos más importante del mundo, cuyo arranque está previsto para el próximo 16 de octubre a las 7 de la mañana, desde el parque central de Tuxtla Gutiérrez hasta Zacatecas, cubriendo cerca de 4 mil kilómetros.