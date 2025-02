Celebraron el selectivo estatal al Grand Prix

Con la presencia de casi 200 nadadores se llevó a cabo el selectivo estatal al Grand Prix Junior 2025, el cual tuvo como sede la alberca del club deportivo El Delfín, en Tuxtla Gutiérrez, siendo un evento oficial organizado por la Asociación de Natación del Estado de Chiapas (Anech) con el aval de la Federación Mexicana de Natación (FMN).

Se trató de un extenuante fin de semana de pruebas en la alberca, con la presencia de nadadores infantiles y juveniles de los clubes Aquarius de Tapachula, Axolotes Fit and Go, Pingüinos de San Cristóbal, Acuática Máster Center, Lagartos Go Go Sports Ocosingo, Aquamundo Ocosingo, El Delfín de Chiapas, Orcas de Chiapas, Piscis de Tapachula, Nutrias del Isstech y Nadadores Libres.

Dentro de las actuaciones más sobresalientes estuvo la de Alexia Michelle Nandayapa Vidal (El Delfín) en los 800 Libres de la categoría 13-14 años, logrando la primera posición con tiempo de 10 minutos, 10 segundos y 61 centésimas.

Por los varones, resaltó lo hecho por Mateo Ymatzu Sibaja (Aquarius) en el 1500 Libres, al terminar la prueba en 18 minutos, 21 segundos y 07 centésimas, dentro de la categoría 15-16 años.

Dentro de las participantes más destacadas de este evento estatal estuvo la multimedallista de los Juegos Nacionales Conade, Daniel Espinosa Ortega (AMC), primer lugar en los 100 Mariposa de la categoría “17 y mayores” con 1:02.92 minutos, así como en 50 Dorso (30.71), 100 Dorso (1:05.67) y 200 Libres (2:12.31).

La también medallista de oro de JNC, Ximena Garay Solís, se llevó el primer lugar en los 50 Dorso de la categoría 15-16 años, con marca de 31.75 en el cronómetros, así como el 100 Dorso (1:06.07).

Pablo Alfaro Rodríguez (AMC) fue otro de los nadadores más destacados al ganar los 50 Dorso (29.42) y el 200 Libres (2:01.69), entre otros resultados de la categoría de 17 y mayores

En la división de los 15-16 años varoniles, Ian de la Rosa Cruz, se adjudicó la prueba de los 100 Mariposa, con tiempo 58.66 minutos, mientras que Rodrigo Escobar Cruz ganó el 200 Libres (2:03.12), ambos de El Delfín.

Dentro de los nuevos talentos, en 13-14 años brilló Ana Paola Cáceres Nangusé (El Delfín) al ganar el 50 Dorso con 34.62 segundos, estableciendo el mejor tiempo de entre 21 contendientes, así como Maximiliano Domínguez García (El Delfín), ganador de la misma prueba con 33.36 segundos.

Nadxhielly Pineda Ballesteros (AMC) ganó el 100 Dorso con 1:13.51 minutos, en tanto que Ana Karina Jiménez Severa (Aquarius), conquistó la prueba de los 200 Libres con 2:18.47 en el reloj y Valentina Escobar Cuesta se adjudicó el 50 Pecho (38.52).

Finalmente se espera que la Asociación de Natación del Estado de Chiapas (Anech) de a conocer un balance final de este selectivo a Grand Prix, así como las fechas y sede en que se realizará el evento nacional para el cual fueron convocados en esta oportunidad los nadadores.