Celeste Méndez conquista tres oros en Tabasco

La halterista chiapaneca Celeste Michel Marina Méndez consiguió tres medallas de oro y el título de campeona en el Nacional de Primera Fuerza y Nacional Junior de Halterofilia 2026, celebrado en el Gimnasio Polifuncional de la Ciudad Deportiva de Villahermosa, Tabasco.

El evento fue organizado por la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas (FMLP), con el respaldo del Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (Injudet) y la Asociación Tabasqueña de Halterofilia, poniendo en acción a medallistas nacionales, seleccionados internacionales, campeones panamericanos y figuras emergentes del Levantamiento de Pesas.

Dominó su división

La representante de Chiapas levantó 73 kilogramos en arranque y 93 en envión, para un total de 166 kilos, en la categoría subjunior 20 de la división de los 57 kilos, registros que le permitieron ocupar el primer lugar en las tres modalidades y cerrar con actuación perfecta su participación ante exponentes de 18 estados del país en primera fuerza.

Marina Méndez acudió acompañada por la entrenadora Maritza de Monserrat Vázquez González a esta competencia que representó además la última oportunidad clasificatoria rumbo al Campeonato Mundial de la IWF en China (27 de octubre al 8 de noviembre) y al Campeonato Panamericano Junior (4 al 8 de octubre), este último a disputarse en Tepic, Nayarit.