Cerecedo asume coordinación regional

El Baloncesto chiapaneco recibió una noticia destacada con el nombramiento del “coach” Mauricio Cerecedo Zárate como coordinador de la Región 08 del programa Minibasket MX, iniciativa nacional impulsada por la Asociación Deportiva Mexicana de Baloncesto (Ademeba), cuyo objetivo principal es fortalecer la formación integral de niñas y niños desde edades tempranas.

El nombramiento fue oficializado por la Comisión Nacional de Minibasket, con el respaldo de Ademeba México, designando a Cerecedo Zárate como responsable de coordinar, supervisar y desarrollar las estrategias del programa en los estados que integran la Región 08: Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas, alineado con la política nacional del Basquetbol formativo.

Proyecto

Entre sus funciones, el nuevo coordinador regional tendrá la encomienda de dar seguimiento a la correcta aplicación de la filosofía, la misión y los valores del Minibasket MX, trabajando de manera conjunta con los presidentes estatales de Ademeba, así como con entrenadores, árbitros y promotores deportivos de cada entidad.

A partir del ciclo deportivo 2026, bajo su acompañamiento y guía, se pondrán en marcha diversos programas estratégicos enfocados en el desarrollo del talento infantil, entre los que destacan la organización de Festivales de Minibasket, el programa Mi Sueño Olímpico, así como la certificación de entrenadores y árbitros especializados en la categoría, buscando elevar el nivel técnico y pedagógico del Baloncesto formativo.

La Comisión Nacional de Minibasket destacó que esta designación representa un paso importante para consolidar el crecimiento ordenado del “deporte ráfaga” en la región sureste del país, promoviendo no solo el aspecto competitivo, sino también la formación en valores, disciplina y trabajo en equipo.

Finalmente, se reconoció la trayectoria, el compromiso y la vocación del “coach” Mauricio Cerecedo Zárate, confiando en que su liderazgo será determinante para fortalecer las bases del Baloncesto infantil y continuar impulsando el desarrollo del deporte en beneficio de la niñez mexicana.