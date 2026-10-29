Cerveceros de Milwaukee ganan la Serie Mundial

William Contreras corrió como si su vida dependiera de eso, no era para menos. El pisa y corre efectuado por el catcher de los Brewers, a batazo del novato Cooper Pratt, representó la anotación que terminó de dar forma a la victoria de Milwaukee (4-1) sobre Tampa Bay, esa con la que obtuvo su primer título en la Serie Mundial.

Nacida a finales de los 60 y renombrada como Brewers de Milwaukee desde 1970, esta organización deambuló entre las Ligas Americana y Nacional antes de establecerse como una potencia del Big Show, que encontró premio a casi mil 780 kilómetros de casa.

Aunque no lo pareció, porque los miles de aficionados de los Brewers presentes en las tribunas del Tropicana Field desataron el festejo en cuanto cayó el out 27. Los Rays sobrevivieron una noche, pero no les dio para más contra un equipo que tuvo a su as en el centro del diamante.

El festejo se postergó por una noche, pero lo que parecía inevitable se ha consumado. Los Milwaukee Brewers lograron su primera Serie Mundial de MLB este miércoles, con marcador de 4-1 sobre Tampa Bay Rays en el Juego 5, disputado en el Tropicana Field, que apenas el martes vivió una noche de locura.

Los Rays creían en el milagro tras ganar el Juego 4 en 12 entradas, que significó su primer triunfo en la Serie Mundial; sin embargo, los Brewers confirmaron por qué fueron el equipo con mejor récord de toda la temporada regular con 103 victorias.

Con marcadores de 3-2, 5-4 y 10-1 en los primeros tres partidos, Milwaukee tomó una ventaja prácticamente irreversible que, pese al tropiezo del martes, les permitió descorchar la champaña en casa ajenas para celebrar su primer título de Serie Mundial.

En el Juego 5, los Brewers tomaron ventaja desde la segunda entrada con un sencillo de Cooper Pratt, quien remolcó al plato a Brice Turang para poner la primera carrera. En la quinta, también con un sencillo, David Hamilton impulsó a la registradora a Pratt.

El pitcher ganador fue Jacob Misiorowski, quien en 5.2 innings apenas toleró dos imparables de los Rays, con par de ponches y una base por bolas.