César Huerta regresa al Pedregal

“Salí de Pumas, pero Pumas no sale de mí”, fueron de las primeras palabras que dio César Huerta cuando fichó con el Anderlecht de Bélgica en 2025. Aquella frase que soltó, llena de ilusión y expectativas por cumplir su sueño de jugar en Europa, terminaría por convertirse en una promesa de regreso a CU.

A falta de un comunicado oficial, el extremo mexicano, de 25 años de edad, ha sido fichado por el Club Universidad, después de una corta estancia en el viejo continente.

De acuerdo con varias fuentes, los universitarios han adquirido el cien por ciento de la carta de “El Chino” Huerta y el contrato que lo vinculará con el equipo del Pedregal será de tres años.

El seleccionado mexicano estaría viajando hoy de Bélgica a la capital mexicana para reportar con el conjunto de Esteban Solari en la Liga MX, y en las siguientes horas sería anunciado.

El propio entrenador de los felinos reveló en rueda de prensa en Ciudad Universitaria, después del empate (1-1) con Necaxa el pasado domingo, que estaba en busca de un jugador ofensivo que le diera más alternativas en ataque, ya que se han visto afectados por las lesiones.

Ahora, con la llegada de “El Chino”, los auriazules tendrán a un elemento explosivo, veloz, y que ya es un viejo conocido y querido por la afición auriazul. En su paso por el Futbol belga, Huerta disputó 38 partidos, anotando únicamente cuatro goles.

El delantero se fue de Pumas en 2025, y ahora —mermado por las lesiones— luego de un paso de casi dos años, regresa al Olímpico Universitario para contribuir al ataque puma.

Cabe destacar que a finales de 2025, el jugador “rehecho en CU” se sometió a una cirugía por complicaciones derivadas una lesión en la pelvis, lo que le restó protagonismo en su club.

En el mundial, apenas sumó 12 minutos contra Corea del Sur. Desde ese momento, se hablaba del interés de Toluca y Cruz Azul para repatriarlo, pero al final eligió regresar a Pumas.