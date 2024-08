César Montes la pasó mal en su debut

El exdefensa de Rayados no jugó todo el partido, salió de cambio a pesar de que los goles no fueron su culpa. César Montes debutó en la segunda división de España con el Almería y no la pasó nada bien, pues a pesar de que no fue su culpa el que cayeran dos tantos en el primer tiempo, fue el sacrificado por su técnico Joan Francesc Ferrer, “Rubi”.

El mexicano fue titular ante Racing de Santander, pero tras irse abajo por dos anotaciones, el timonel decidió sacar al central para hacer sus movimientos y tratar de ir por el empate.

¿Jugó mal César Montes?

Los primero 45 minutos del encuentro no fueron tan malos para el central mexicano; los goles no fueron sus errores, pero esto no le importó al estratega, algo que sin duda no le gustó al “Cachorro”. El técnico buscaba profundidad y los cambios le resultaron, pues consiguió empatar el juego 2-2.

Cabe mencionar que el primer tanto del rival fue por un penal que cometió un compañero, en una acción infantil. El segundo se dio en un desmarque del futbolista con el que estaba el “Cachorro”, pero el error fue de Maximiliano al salir a destiempo. “Rubi” nunca señaló a los jugadores sustituidos al descanso como responsables y sí al trabajo en equipo, por la forma de jugar en esa primera parte.

“A mí lo que más me ha preocupado es el final de la primera parte porque han hecho bastante daño a la contra y corriendo. Esto es un deporte en donde no hay que tirar la toalla hasta el último segundo”, declaró.