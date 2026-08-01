César Ramos dicta cátedra en Comitán

Con el firme propósito de fortalecer y profesionalizar a la comunidad de silbantes en el estado de Chiapas, el H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez y la Asociación de Futbol de Chiapas (Afuchac) llevan a cabo la Clínica de Arbitraje este fin de semana, para la cual se contará con la presencia del árbitro mundialista César Arturo Ramos Palazuelos.

Esto fue informado por el presidente de la Asociación de Futbol de Chiapas (Afuchac), José Isabel Colmenares Gallegos, quien destacó que estas actividades enfocadas en las reglas del balompié serán gratuitas para todos aquellos silbantes interesados que deseen extender sus conocimientos.

Destacó que este evento se realiza con el respaldo del H. Ayuntamiento de Comitán de Domínguez, que encabeza Mario Antonio Guillén Domínguez, a través de la Dirección del Deporte Municipal, en el marco de los festejos de la Expo Feria Comitán 2026.

El auditorio municipal Profesor Roberto Bonifaz y el estadio municipal de Comitán fueron designados como sedes de las actividades.