Chamacos Cayuco es el campeón supremo

Chamacos Cayuco se consagró campeón del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque al vencer en la final por contundente 7-3 a su similar de Leyendas FC. El encuentro se disputó en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Primera mitad avasalladora

El partido tuvo un arranque trepidante, con Chamacos Cayuco atacando con todo la portería de Leyendas FC y marcando tres goles seguidos, para sorpresa de la afición que se dio cita para abarrotar las tribunas.

Jaime Santiago, Erick Estrada y Carlos Ocaña brillaron con jugadas elaboradas y toques precisos para dejar a la defensa rival desconcertada y poner a Chamacos Cayuco adelante por 3-0. Hasta entonces, Leyendas FC logró descontar con el 1-3 de Cristian Abarca, para finalizar un explosivo primer periodo.

Para el arranque del segundo cuarto del encuentro se esperaba la reacción de Leyendas, pero Cayuco no quitó el pie del acelerador y marcó en jugada colectiva, individual, en disparo de media distancia y hasta un gol en remate con el pecho para aumentar la diferencia a 7-1 al medio tiempo. Los autores de los tantos fueron nuevamente Jaime Santiago, Giovanni Ramírez y Carlos Ocaña con dos más para sellar su triplete.

Segunda mitad de trámite

Para el tercer periodo llegó otro chispazo de Leyendas para acortar distancias con el 7-2 de Daniel Jiménez, aunque la posibilidad de una remontada ya no se veía en el horizonte ni para sus fanáticos más recalcitrantes.

Además, apareció el juego rudo en el campo y las faltas que pusieron a ambas escuadras al límite, pese a que la terna arbitral hizo lo posible por conducir el duelo a buen puerto. Con esta cómoda ventaja, Cayuco se dedicó sobre todo a circular la pelota y contener a su rival, por lo que el marcador ya no tuvo cambios rumbo al último cuarto del encuentro.

Sin embargo, Leyendas FC no dejó de pelear en la recta final, en tanto que su oponente se replegó en su propio medio campo y volvió a aplicarle hielo al balón siempre que tuvo la posesión, en vez de ir contra la portería por un gol más. Hasta los minutos finales vino el 7-3 de Antonio Domínguez para Leyendas FC, que hacía más decoroso el resultado.

No hubo tiempo para más y el cuadro de Chamacos Cayuco festejó la obtención del trofeo de campeones con sus familias y amigos, premio que recibieron de manos del presidente de la Liga Guerrero Zoque, Carlos Castillo Ramírez.