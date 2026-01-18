Chamacos Cayuco FC estrena su corona

De la mano de un inspirado Carlos Ocaña, Chamacos Cayuco FC estrenó su corona de campeón del Torneo Supremo al golear por 13-3 a su similar de La Prevo, en el arranque de la nueva Temporada 2026 en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Los vigentes monarcas, que apenas en diciembre pasado levantaron la copa de campeones, regresaron a la actividad en gran forma, con un implacable Carlos Ocaña comandando el ataque y marcando 12 goles en la victoria, mientras que Jaime Santiago redondeó la cuenta con un tanto. Del lado rival, William Sánchez, Fernando Nucamendi y Ángel Dorantes lograron descontar para hacer el resultado más decoroso.

Leyendas empezó fuerte

Por su parte, los subcampeones, Leyendas FC, también empezaron la campaña a tambor batiente, goleando por 14-4 a los Leones Negros. Eduardo Carbajal fue la figura del lado vencedor con cinco dianas, pero no muy atrás estuvo Daniel Jiménez con cuatro. Antonio Domínguez y Fernando Simuta pusieron un gol, cerrando la cuenta Luis Iván Penagos.

Por los melenudos, Marco Santis puso un par de tantos, mientras que Roger Arias y Fernando Méndez descontaron en el marcador.

Otros resultados

Lobos FC aulló fuerte en la primera jornada, al pasar sobre Galácticos 3.0 al son de 8-2. Alex López se despachó con la cuchara grande al anotar cinco dianas para los licántropos, en tanto que Adrián Toledo anotó un par, y con una diana figuró Fredy Vázquez. Por su oponente, los dos goles fueron obra de Arisandi Montesinos.

Por su parte, Rayo Vallecano sucumbió por 7-2 frente al Deportivo Rayo. Del lado ganador, Luis Alcázar lideró a su equipo con cuatro anotaciones. Martín Solís, Gabriel Hernández y Marvin Juárez hicieron el resto. Por el conjunto vayecano descontaron Víctor Velasco y Leonel Hernández.

Además, Hull City FC superó por 6-4 a Sporting FC en espectacular encuentro. Felipe Vázquez fue la figura de la victoria con cuatro tantos, mientras que Manuel Gordillo y Pablo Toledo completaron la cuenta. Diego Vega tuvo una destacada actuación al anotar un “hat-trick”, y Diego Hernández aportó el otro tanto.

Finalmente, es oportuno mencionar que el único club que no tuvo acción en la jornada 1 fue Cuervos FC, al corresponderle descanso de acuerdo con el calendario oficial.