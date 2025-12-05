Chamacos Cayuco y Leyendas FC, por la gloria

Un duelo con tintes de clásico y con sabor a revancha se vivirá en la final del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque, pues las escuadras de Chamacos Cayuco y Leyendas FC se verán las caras en el partido definitivo por tercera ocasión consecutiva.

Así llegaron a la final

Ambos conjuntos sacaron importante ventaja en los encuentros de ida de la semifinales, celebrados en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente, por lo que en la vuelta se limitaron a completar el trámite.

En el caso de Chamacos Cayuco, en su primer juego de la serie propinaron un contundente 4-1 al cuadro de Abuelos FC, y en la vuelta repitieron la dosis, con triunfo de 4-3, para un global de 8-4 que los puso cómodamente en la final.

La victoria en el duelo de vuelta se construyó con doblete de Erick Estrada, mientras que Carlos Ocaña e Iván Mazariegos completaron la cuenta. Del lado rival, César Camacho marcó en un par de ocasiones, y la tanta diana fue de Tedy Coutiño.

En la otra semifinal, Leyendas FC impuso condiciones en la ida con un contundente 4-1 sobre Scrapy FC; sin embargo, en la vuelta cayeron por 4-6, aunque en el global lograron quedarse con el pase por marcador definitivo de 8-7.

En el segundo partido, Osiel Hernández fue la figura del Scrapy FC con cuatro dianas. Cristian Vázquez y Josué Balcázar completaron la cuenta. Del lado de Leyendas, Luis Iván Penagos aportó dos goles, en tanto que Leo Balboa y Cristian Abarca consiguió los otros dos.

De esta forma, Chamacos Cayuco y Leyendas FC llegan al encuentro por el campeonato, mismo que arrancará a las 19:00 horas de este sábado.

Final de Copa

En el torneo alterno por el título de Copa hubo sorpresas. Si bien Galácticos FC capitalizó la importante ventaja obtenida en la ida, para Deportivo Rayo la historia fue diferente.

Galácticos FC venció al Rayo Vallecano por 9-5 en el primer duelo, y en el segundo repitió la dosis por 4-2, para imponerse por global de 13-7. Arizandi Montesinos hizo un par de goles en la vuelta, en tanto que Ismael Hernández y Damián Velasco anotaron uno cada uno. Del lado rival descontaron Alex Ríos y Esdras Rodríguez.

En la otra semifinal, Deportivo Rayo derrotó por 8-4 a Cañoneros FC en la ida, pero en la vuelta vino la reacción del oponente, que los goleó por 12-5, para darle la vuelta a la tortilla y avanzar a la gran final por global de 16-13.

Jesús Juárez fue la gran figura del segundo encuentro al anotar ocho dianas para los Cañoneros, mientras que Luis Alcázar puso un “hat-trick” y con un gol figuró Kevin Flores. Por los Rayos brillaron Martín Solís (2), Diego Hernández (2) y Hugo Correa.

De esta manera, Galácticos FC enfrentará a Cañoneros FC por el título de Copa, en la misma sesión sabatina, pero a las 18:00 horas, en el juego preliminar.