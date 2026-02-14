Chamacos DV aplaca al Deportivo Rayo: 14-8

Un explosivo choque de líderes, cargado de intensidad, pinceladas magistrales y muchos festejos de gol fue en el que Chamacos DV FC ganó por 14-8 ante su similar de Deportivo Rayo, en la fecha 5 del Torneo Supremo de la la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, en el parque del Oriente.

El Futbol “champagne” salió a relucir entre estas dos escuadras, que dieron muestra de su poder ofensivo en un duelo para enmarcar. Chamacos DV FC demostró mayor puntería para imponerse con cinco dianas de Erick Estrada, sendos tripletes de Diego Gumeta y Emiliano Ramírez, además de los tantos de Jaime Santiago y Giovanny Ramírez.

Del lado de los eléctricos brilló Diego Hernández, quien se despachó con la cuchara grande al anotar siete, mientras que Jesús Jiménez cerró la cuenta.

Con este resultado, Chamacos DV FC se coloca como líder de la clasificación general con 12 puntos y diferencia de goles de +32, siendo este último criterio el que le permite estar por delante del Deportivo Rayo, que acumula las mismas unidades pero con diferencia de +15.

Otros resultados

Ene esta misma la jornada también destacó la victoria de Cuervos FC por 7-3 sobre Sporting FC, con “hat-trick” de Josué Balcázar, doblete de Erick Estrada y anotaciones de Luis Jiménez y Enrique Palacios. Del lado perdedor marcaron Diego Vega (2) y Diego Cruz.

Por su parte, Cinepolocos FC doblegó por 5-2 a Galácticos FC, con gran desempeño de Kevin Martínez (2), Alexis Espinosa, Luis Estrada y José Martínez. Por los celestiales acertaron Eli Juárez y Omar Castellanos.

Además, Leyendas CA superó por 4-1 al Rayo Vallecano, con destacada actuación de Luis Iván Penagos, autor de un triplete, mientras que Antonio Domínguez completó la cuenta. El gol de la honra del rival lo hizo Emanuel Sánchez.

Finalmente, el Hull City FC sucumbió sorpresivamente ante Nadro FC, por 3-4. Los vencedores se llevaron los tres puntos con sendos dobletes de Víctor Fuentes y Luis Espinosa, mientras que por su oponente marcaron Raúl García, Emi Villalobos y Felipe Vázquez.

Reducida actividad

Para este sábado, la directiva de la Liga Guerrero Zoque, que encabeza Carlos Castillo Ramírez, dio a conocer que únicamente se programaron encuentros pendientes y uno amistoso.

La acción del Torneo Supremo para este 14 de febrero arrancará a las 5 de la tarde con el choque entre Nadro FC y Deportivo Esmeralda. Al terminar será el turno de Sporting FC y Porto FC, mientras que el duelo que cierra la jornada es el de Leyendas CA y Reyes FC.