Chamacos DV conquista el Torneo de Copa

Con una ofensiva encendida y juego colectivo de alta calidad, Chamacos DV se impuso por 8-2 a Real Madrid para consagrarse monarca de Copa del Torneo Supremo de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, en un encuentro que añadió tintes dramáticos al ser disputado sobre una cancha húmeda y pesada debido a la lluvia.

Ventaja desde el inicio

Los pronósticos se hicieron válidos desde el silbatazo inicial, pues el partido comenzó con un dominio inmediato del favorito Chamacos DV, que abrió el marcador por conducto de Víctor Álvarez.

Poco después, Carlos Ocaña estableció el 2-0 cuando apenas habían transcurrido cuatro minutos de juego, lo que hacia presagiar ya el resultado final.

Real Madrid buscó responder y sostuvo la disputa en el medio campo, pero el conjunto rival mantuvo la posesión y amplió la diferencia antes de concluir el primer periodo a través de Giovanni “El Diablo” Ramírez, quien logró el tercer gol para cerrar el parcial 3-0.

Segundo parejo

En el segundo episodio, Real Madrid adelantó líneas con la intención de reducir la desventaja en el marcador, sin embargo, pagó cara su osadía y en un contragolpe cayó la anotación de Gabriel del Prado para el 4-0.

Fue entonces cuando Chamacos DV hizo cambios y dio ingreso a elementos de reserva, situación que aprovechó el cuadro madridista para descontar mediante Roberto Morales para poner el 4-1 al medio tiempo.

Ligera reacción

El Real Madrid mejoró su desempeño durante el tercer periodo y generó varias llegadas sobre la portería defendida por Diógenes de la Cruz, obligando al guardameta a intervenir en distintas ocasiones, aunque Eduardo “El Camarón” Calderón anotó el segundo tanto de su equipo para colocar el 4-2 que les daba esperanzas.

Pero en el último episodio, Chamacos DV regresó con varios de sus jugadores titulares, recuperó el control del balón y aumentó la diferencia en el volumen de juego ofensivo, lo que al final se vio reflejado en el marcador.

Carlos Ocaña consiguió su segundo gol de la tarde, mientras Julio Mota, Jonathan “Kakashi” Hernández y Giovanni Ramírez completaron la cuenta para el resultado definitivo de 8-2.

Una vez finalizadas las acciones en la cancha, Carlos Castillo Ramírez, presidente de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque hizo entrega del trofeo de campeones de copa a los Chamacos DV, que de esta forma se llevan un nuevo galardón a sus vitrinas.

Giovanni Ramírez y Carlos Ocaña terminaron como los máximos anotadores del encuentro, con dos tantos. Víctor Álvarez, Gabriel del Prado, Julio Mota y Jonathan Hernández aportaron un gol cada uno.