Chamacos DV expone su condición de líder

Duelos electrizantes en los que hasta tres clubes aspiran a colocarse en el liderato general se vivirán en el Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque. La acción está programada para la tarde de este sábado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

La fecha 13 se pondrá en marcha a las 16:00 horas con el choque entre el superlíder, Chamacos DV (31 puntos), y el sexto lugar de la clasificación, Hull City FC (21). Al terminar saltarán al campo el tercero de la clasificación, Leyendas C. A. (30 puntos), y el Real Madrid FC (21), encuentro en el que los primeros podrían subir a la cima.

Misma situación se vivirá en el tercer juego de la sesión sabatina, en la que el sublíder, Cuervos FC (31 puntos), va por un triunfo ante el séptimo puesto, XNX Hamsters (17), con la ambición de subir al primer lugar general.

Más encuentros

Para el resto de la jornada, de 19:00 a 21:00 horas, se disputarán los siguientes partidos: Rayo Vallecano contra Sporting FC; Galácticos FC frente a Reyes FC y Cinepolocos FC ante Porto FC. Para esta jornada corresponde descanso a Leones Negros.

Los mejores al momento

Por otra parte, la directiva de la Liga Guerrero Zoque dio a conocer el balance estadístico individual y en la pelea por el campeonato de goleo. Carlos Ocaña (Chamacos DV) ha conseguido encumbrarse como líder romperredes con 37 anotaciones, muy por delante de su más cercano perseguidor, Leonardo Hernández (Leyendas C. A.), quien acumula 29 goles en su cuenta personal.

En la batalla por el trofeo al mejor portero, Diógenes de la Cruz (Chamacos DV) encabeza la clasificación con 28 atajadas, pero con un margen mínimo a su favor, pues el segundo clasificado, Alexis Martínez (Cuervos FC), cuenta con 27 salvadas.