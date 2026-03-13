Chamacos DV irrumpe en el Torneo Supremo

La escuadra de Chamacos DV FC se apoderó del liderato general del Torneo Supremo Guerrero Zoque, luego de su contundente victoria de 8-5 a costa del Nadro FC, en duelo de la fecha 7 celebrado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Carlos Ocaña fue la figura del lado vencedor con póker de goles, mientras que Armando Camacho y Geovanny Ramírez completaron la cuenta con sendos dobletes. Del otro lado anotaron un par de dianas cada uno Josué González y Víctor Fuentes, y Diego Cruz hizo el otro tanto.

Gracias a este triunfo, Chamacos llegó a 18 unidades y es el nuevo líder de la competencia.

Feria de goles

En el choque más espectacular de la jornada, Deportivo La Esmeralda arrolló por 15-9 al cuadro de Leones Negros, encuentro en el que Alexis Santos se despachó con la cuchara grande al marcar ocho dianas para el lado ganador.

Además, Adrián Toledo y Alex López tuvieron una brillante actuación con sendos tripletes, y Luis Anzueto cerró la cuenta. Por los felinos, Juan Gómez contribuyó con cuatro tantos; Henry del Carpio firmó un “hat-trick”, y con un doblete figuró Víctor Díaz.

Otros resultados

Sporting FC logró otra de las victorias más holgadas de la sesión al vencer por 6-2 a Galácticos FC, con anotaciones de Paulo Hernández (2), Diego Vega (2), Arturo López y Alejandro Gil. Del lado rival los dos tantos fueron obra de Eli Juárez.

Reyes FC sucumbió por 1-3 ante Cuervos FC. Ángel Hernández, William Hassen y Erik Mota acertaron por los emplumados, mientras que el gol de la honra del rival lo consiguió Óscar Córdoba.

Además, Cinepolocos derrotó en espectacular duelo al Hull City FC por 3-2. David Córdoba aportó un par de dianas, y Julio Castro cerró la cuenta. Del lado opuesto marcaron Brandon Barrios y Marcos Santiago.

El único empate de esta fecha fue el 4-4 de Leyendas C. A. frente al Porto FC, si bien los primeros se quedaron con un punto extra al imponerse en penales (2-1). En tiempo regular anotaron por las Leyendas Leonardo Hernández (2), Juan y Gamaliel Bonifaz. Por su adversario marcaron Rodolfo Sánchez (2), Omar González y Édgar Vazquez.

Es oportuno mencionar que en esta jornada correspondió descanso a los equipos Deportivo Rayo y Rayo Vallecano.