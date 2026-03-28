Chamacos DV lidera el Torneo Supremo

Chamacos DV se consolidó como líder absoluto del Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque y lo hizo mediante una categórica goleada de 8-3 sobre Reyes FC, en duelo celebrado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente.

Fue además su octava victoria en fila, para acumular 24 puntos, con una impresionante marca de +50 en su diferencia de goles. Por debajo en la clasificación aparece el Deportivo Rayo, que en esta jornada superó por 6-4 al Porto FC, para arribar a 18 unidades y con diferencia de +24 colocarse en segundo lugar.

La tercera plaza pertenece a Leyendas CA, que en la reciente sesión apabulló por 10-2 al Sporting FC, para sumar también 18 unidades, con diferencia de +15 goles. El Top 4 del campeonato capitalino los completa Cuervos FC, que pese a haber descansado en la ronda anterior aparece en la parte alta con 17 unidades.

Hull City al acecho

El cuadro del Hull City FC consiguió dos valiosos puntos en la reciente jornada, después de empatar 8-8 contra Deportivo La Esmeralda y llevarse el extra en penales por marcador de 2-1. Este resultado lo acerca a la parte alta de la tabla al contar con 16 unidades y +9 de diferencia.

De cerca le sigue Cinepolocos FC, que es 6 sexto del escalafón luego de adjudicarse un punto ante Leones Negros, equipo con el que empató 5-5 y cedió el extra de los penales (0-2).

Jornada sabatina

Las acciones del popular campeonato continuarán este sábado con la fecha 9, que arranca a las 16:00 horas con el choque entre Cuervos FC y Leones Negros. Al terminar, Galácticos FC enfrentará a Chamacos DV, mientras que a las 18:00 horas será el turno de Hull City FC y Rayo Vallecano para saltar a la cancha.

Por la noche, de 19:00 a 21:00 horas se disputarán los encuentros: Reyes FC contra Sporting FC, Cinepolocos FC frente a Reyes FC y Deportivo Rayo ante Leyendas CA.