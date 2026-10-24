Chamacos DV manda en Torneo Supremo

Con una cosecha de 22 puntos, Chamacos DV FC se sitúa como líder absoluto del Torneo Supremo de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque, con sede en el parque del Oriente.

Cuentan con un récord de 6 victorias, a cambio de un empate y una derrota y en su más reciente encuentro aplastaron 14-5 a Rayo Vallecano, duelo en el que su goleador, Leonardo Hernández, anotó seis goles. Además, Jesús Guillén puso cuatro “pepinos”, y con un tanto figuraron Iván Solís, Eulises Arrazate y Luis Mendoza. Del lado del rival descontaron Emmanuel Sánchez (2), Daniel Ávalos, Joaquín de la Cruz y Rodney Hernández.

Leyendas, amenaza seria

Sin embargo, el sublíder Leyendas FC viene pujando fuerte por llegar a la cima y en su más reciente partido venció a Cinepolocos FC por 6-3, con sendos dobletes de Pedro Villar y Luis Iván Penagos, además de los tantos de Eduardo Martínez y Daniel Jiménez. Del lado opuesto descontaron Aldo López (2) y Daniel López.

Gracias a este resultado cuentan con 20 puntos y están solo a dos de distancia del líder, que en esta jornada tendrá descanso, por lo que podrían rebasarlos en la clasificación.

Por su parte, Rafita FC se mostró en gran forma al superar por 7-6 a Deportivo Rayo, teniendo como figura a Mauricio Barrientos, autor de un “hat-trick”. Mario Conde, Brandon Barrios, Renato Encinos y Javier Torres completaron la cuenta. Por el conjunto eléctrico brilló Marcos Santiago con cuatro dianas, y los otros dos tantos los anotaron Víctor López y Sebastián Santiago.

Para este sábado la actividad continúa con tres partidos correspondientes a la jornada 10, arrancando a las 18:00 horas con el choque entre Deportivo Rayo y La Banda FC. Al terminar será el turno para Rayo Vallecano de enfrentar a Leyendas FC, y cierra la acción a las 8 de la noche con el duelo entre FC Rafita y Cinepolocos FC.