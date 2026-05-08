Chamacos DV recupera la cima general

Mientras que la mayoría de los equipos aprovecharon el pasado puente vacacional para descansar, el conjunto de Chamacos DV puso manos a la obra y con una clara victoria de 10-6 sobre Galácticos —en partido pendiente— recuperó la cima de la clasificación general en el Torneo Supremo de la Liga Guerrero Zoque.

El encuentro, desarrollado en la cancha de Futbol Rápido del parque del Oriente, fue el marco perfecto para una sólida actuación de Erick Estrada, quien lideró a su equipo al triunfo con cinco dianas. Además, Julio Mota contribuyó con un “hat-trick” y los otros tantos los aportaron Gabriel del Pino y Jesús Guillén.

Del lado de su adversario destacó Enrique Hernández con par de dianas, mientras que el resto de los goles los anotaron Eli Jiménez, Pablo Utrilla, Cristian e Ismael Hernández.

Tras este choque, Chamacos DV llegó a 30 unidades y supera por uno a Cuervos FC, que se queda en 29 puntos, en tanto que la tercera posición está en poder de Leyendas C. A. que cuenta con 27 al momento.

Otros resultados

En otro partido aplazado que se celebró, Hull City y Reyes FC empataron 5 a 5, aunque los primeros sumaron un punto extra en penales, al imponerse por 2-1.

Por los Reyes marcaron Óscar Córdova (2), William Reyes, Cristian Cruz y Rodolfo Reyes, mientras que del lardo rival Felipe Vázquez puso un doblete, Jordy Solís anotó otro tanto y curiosamente se registraron par de autogoles del lado rival.

Finalmente, se dio la victoria por default para XNX Hamsters (3-0) sobre el Real Madrid, que no se presentó en tiempo y forma a este compromiso.