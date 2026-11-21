La pelea por la cima general del Torneo Supremo de la Liga de Futbol Rápido Guerrero Zoque continúa al rojo vivo, con dos clubes que no quitan el pie del acelerador y que en la reciente fecha 12 lograron su novena victoria de la campaña.

El equipo de Chamacos DV se mantiene por el momento como el primer lugar de la clasificación, tras el triunfo de 9-5 sobre Galácticos, resultado con el que llegaron a 29 puntos y mejoraron su diferencia a +53 goles.

Este partido lo ganaron con otra soberbia actuación de Leonardo Hernández, autor de siete dianas, más un doblete de Iván Solís. Del lado rival destacó Ángel Cruz con un “hat-trick”, mientras que Alexis Anza y Cristal del Solar aportaron los otros tantos.

Le sigue Leyendas

La segunda posición del escalafón la mantiene el cuadro de Leyendas FC, que en esta jornada superó por 7-4 a FC Rafita, para llegar también a 29 unidades, pero con una diferencia de goles de +24.

Luis Penagos y Eduardo López fraguaron el triunfo con sendos tripletes, en tanto que Eduardo Coutiño completó la cuenta. Del lado contrario, las cuatro dianas fueron obra de Mario Conde.

En persecución

Otro club que ha destacado esta campaña por su gran efectividad es La Banda FC, que llegó a siete victorias tras superar por 11-4 al conjunto de Cañoneros, en un encuentro en el que Frank Méndez se despachó con la cuchara grande al marcar seis goles, Germán Santos puso un triplete y con un tanto aparecieron Gabriel Albores y Arturo Vázquez. Por su adversario descontaron Leonardo Villanueva (2), Luis Aguilar y Ángel Barrientos.

Finalmente, en un duelo electrizante, el Deportivo Rayo venció por 8-4 al Rayo Vallecano, con sendos tripletes de Galileo Pérez y Marcos Santiago, además de un doblete de Luis Abarca. Por el rival marcaron Emmanuel Sánchez (2), Cristopher de la Cruz y Roney Hernández.