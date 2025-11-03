Chamartín conquista el título en cardíaca final

En una auténtica batalla de orgullo y resistencia, el conjunto de Chamartín se proclamó campeón del Torneo de Veteranos Jrs. de la Liga Palapa de Futbol 7, tras superar a Pichones FC en una final dramática que terminó con marcador de 3-3 en tiempo regular y un 11-10 en la tanda de penales, disputada este fin de semana en la cancha de Altura Sears.

El encuentro comenzó con intensidad desde los primeros minutos. Chamartín tomó la iniciativa del juego y apenas al minuto 7, Jonathan Maza abrió el marcador con un potente disparo cruzado que venció al arquero rival. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que tres minutos después Mauricio Martínez aprovechó un rebote en el área para igualar las acciones y devolverle la vida a Pichones FC.

El ritmo del partido fue vertiginoso, con ambos equipos mostrando su experiencia y carácter. En el minuto 20, Joel Jiménez culminó una gran jugada colectiva para darle la vuelta al marcador y colocar el 2-1 a favor de los Pichones, quienes parecían haber encontrado el rumbo del duelo. Poco después, al 25’, Antonio Coronel amplió la ventaja con un remate certero dentro del área que desató la celebración de su banca.

Con el 3-1 en contra, Chamartín no bajó los brazos. El cuadro comandado por Maza recuperó el control del medio campo y, tras varias llegadas de peligro, logró acortar la distancia al minuto 30 con una jugada a balón parado que Fidel Herrera mandó al fondo de la red con un cabezazo preciso. Ese tanto le dio un nuevo aire al equipo, que volvió a presionar hasta conseguir el empate.

El héroe de la noche, Jonathan Maza, volvió a aparecer al minuto 22 con su segundo gol personal (y tercero para Chamartín), con un remate desde la media luna que colocó el marcador definitivo 3-3, mandando el encuentro a una definición desde el punto penal que quedará en la memoria de los asistentes.

La tanda fue una verdadera prueba de nervios. Ambos equipos mostraron temple y precisión, convirtiendo sus primeros disparos hasta llegar a una serie larga e inesperada: más de veinte ejecuciones fueron necesarias para definir al campeón. La emoción fue máxima, con jugadores que no habían tenido minutos en el tiempo regular acercándose al manchón penal para cumplir su turno.

Finalmente, Chamartín consiguió la hazaña al imponerse 11-10 tras un fallo decisivo de Pichones FC en la ronda final. El festejo fue total, con abrazos, aplausos y la ovación del público que reconoció el esfuerzo de ambos planteles.

La organización de la Liga Palapa de Futbol 7 destacó el nivel competitivo mostrado a lo largo del torneo, resaltando la camaradería entre los veteranos y el compromiso que mantienen por el deporte. Chamartín, además de alzar el trofeo, se consolidó como un equipo con carácter y determinación, capaz de sobreponerse a la adversidad y brillar en los momentos de mayor tensión.