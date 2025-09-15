Chamartín FC se corona en la Liga Magisterial

La Liga Magisterial de Futbol llegó a su punto culminante este fin de semana con la gran final disputada en la cancha Chamartín, donde el equipo local, Chamartín FC, se proclamó campeón tras vencer 7-3 a La Familia en un partido cargado de intensidad y emociones.

Desde el arranque, Chamartín FC mostró que no dejaría escapar la oportunidad de levantar el trofeo ante su gente. Apenas a los cinco minutos de haber iniciado la justa, Jordi Alejandro abrió el marcador con un remate potente dentro del área, desatando la euforia de la afición. La presión alta y el juego colectivo fueron las armas principales de los locales, quienes se adueñaron de la posesión y marcaron el ritmo del encuentro.

La Familia intentó reaccionar con toques rápidos en medio campo, pero la zaga de Chamartín se mostró sólida, cerrando espacios y evitando cualquier sorpresa. Al minuto 15 de nueva cuenta Jordi Alejandro se hizo presente en el marcador con una definición de pierna derecha que colocó el 2-0.

El tercer gol llegó al minuto 22 gracias a Erick Corzo, quien aprovechó un error en la salida de La Familia para empujar el balón y aumentar la ventaja. Sin embargo, el rival no bajó los brazos y con un disparo de larga distancia acortó la diferencia 3-1, justo antes del descanso, lo que les dio un impulso anímico para la segunda mitad.

En el complemento el ritmo se mantuvo intenso. La Familia salió con mayor determinación y logró sorprender en un contragolpe al minuto 47, poniendo el marcador 3-2 y encendiendo la incertidumbre en la tribuna.

Chamartín reaccionó de inmediato con su juego ofensivo. Jordi Alejandro, en una tarde inspirada, firmó su tercer gol al minuto 52 tras una jugada colectiva que dejó sin opciones al portero rival. Apenas cuatro minutos después Erick Corzo volvió a aparecer para marcar el 5-2 y devolver la tranquilidad a su equipo.

Con la confianza a tope y el apoyo de sus seguidores, Chamartín siguió atacando sin ceder terreno. Jordi Alejandro cerró su actuación de ensueño al minuto 65 con su cuarto gol de la tarde, sellando prácticamente el campeonato. La Familia logró descontar al minuto 70 con un gol en tiro libre, pero Erick Corzo respondió al 75 con su tercer tanto personal para sentenciar la goleada 7-3.

El silbatazo final desató la celebración en la cancha y en las gradas, con jugadores y aficionados fundidos en abrazos. Chamartín FC no solo se coronó campeón, sino que reafirmó su dominio a lo largo de la temporada, donde se mantuvo como líder gracias a su Futbol ofensivo y contundente.

La premiación se realizó inmediatamente después del partido. Autoridades de la liga entregaron trofeos y medallas a ambos equipos, reconociendo el esfuerzo y dedicación durante toda la campaña. Chamartín levantó la copa ante una tribuna llena que celebró con cánticos y aplausos, cerrando así una edición inolvidable de la Liga Magisterial.