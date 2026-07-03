Changos Runners presenta el Trail Xtreme

En el marco de su décimo aniversario, el club Changos Runners anunció de manera oficial el Trail Xtreme 2026, una competencia de Atletismo que busca reunir a corredores de distintos niveles en un recorrido de montaña y trazo urbano dentro de la capital chiapaneca.

La justa deportiva está programada para el próximo 6 de septiembre a partir de las 7 de la mañana, teniendo como punto de salida y meta el parque de la colonia Santa Cruz, escenario que será el corazón de la actividad atlética desde temprana hora.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes Carlos Osorio, Miguel y Magda Ovilla, quienes dieron detalles logísticos y técnicos de esta edición especial, que además conmemora una década de impulso al “running” en la región.

La justa contempla distancias de 5 y 10 kilómetros, abiertas en las ramas varonil y femenil, además de categorías libre, master y veteranos, con el objetivo de fomentar la participación inclusiva y el desarrollo deportivo en todas las edades.

El costo de inscripción será de 170 pesos, lo que incluye un kit básico para cada atleta, que consiste en folio de corredor, medalla conmemorativa, fotografías en ruta, servicio de hidratación y masaje al término de la competencia, reforzando así la experiencia integral del evento.

La organización destacó que se espera una buena respuesta de corredores locales y de municipios cercanos, consolidando el Trail Xtreme como una de las pruebas más atractivas del calendario de Atletismo recreativo y competitivo en Chiapas.