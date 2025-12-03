Chantiri FC, bicampeonas de la Copa Italia

Chantiri FC defendió con éxito la corona y se proclamó —por segundo torneo consecutivo— monarca de la Copa Italia Femenil. Para lograrlo tuvo que imponerse al son de 3 goles contra 1 ante un aguerrido cuadro de 2.0 FC, en cerrado duelo que se desarrolló en la cancha de Futbol 7 del parque del Oriente de esta capital.

Gran primer tiempo

En una tarde electrizante y, con el apoyo de la afición en las gradas, ambas escuadras saltaron al campo con el objetivo de imponer condiciones; sin embargo, el juego elaborado de Chantiri FC salió a relucir desde el primer minuto, probando además con disparos de media distancia que pusieron sobre aviso a su oponente.

Uno de los intentos más peligrosos fue el de Nicole Fernández, con un balón que reventó el travesaño de la portería defendida por Melissa Coello. La propuesta inicial rindió frutos para las “cracks” de Chantiri FC, que al minuto 19 anularon a la defensa rival con una acción en la que Yaya Champo habilitó a Guadalupe Gutiérrez, quien definió con tiro por abajo para el 1-0.

Aunque 2.0 FC intentó reaccionar al gol, Chantiri FC las puso contra las cuerdas antes de llegar al medio tiempo, luego de que Lupita Gutiérrez ejecutara con maestría un tiro libre que significó el 2-0 en el marcador.

Reacción del rival

Para la segunda mitad del encuentro vino la reacción del conjunto de 2.0, adelantando líneas y metiendo la pierna fuerte para tratar de imponer condiciones en busca de la remontada.

Al minuto 18 obtuvieron el premio a su propuesta ofensiva, con la anotación de Daniela Gamboa, quien acortó distancias con una gran ejecución de tiro libre para el poner 1-2.

El suspenso se hizo más presente que nunca en la gran final, pero justo cuando más presionaba 2.0 FC para lograr emparejar los cartones, apareció la figura de Valeria Ramos, quien con un disparo desde media cancha sorprendió a la arquera para sellar el título con el 3-1 definitivo.

Esdras Serrano Pozo, presidente de la Copa Italia, fue el encargado de hacer la entrega de los correspondientes trofeos a las bicampeonas y a las subcampeonas, elogiando la entrega de las futbolistas y el nivel mostrado durante el torneo.