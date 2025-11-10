Chantiri FC conquista el Torneo con Causa

El representativo de Chantiri FC conquistó el título del Torneo Femenil de Fut 7 con Causa “Luchando contra el cáncer de mama”, realizado en las canchas del complejo deportivo Ultra Sport.

El certamen tuvo diferentes categorías en competencia, siendo la principal la Libre Femenil, en la que Chantiri FC y Es lo Que Hay FC llegaron a la gran final.

En esta instancia, se vivió un duelo dramático, donde Chantiri FC, liderado por la mundialista chiapaneca de Street Soccer, Mónica Sánchez, vino de atrás para igualar el marcador 2 a 2 sobre el final y llevarse la victoria en penales, por marcador de 2 a 0.

Categorías invitadas

La fiesta futbolera también contó con la presencia de equipos infantiles y en la categoría 2013-2014, el título fue para Bucaneros FC, superando en la final a Fénix; mientras que en la división 2016-2017, Leones de Tuxtla y Fénix empataron 3-3 y en penales estos últimos se llevaron la victoria.

Asimismo, se llevó a cabo un duelo de exhibición de la rama varonil, en el que el equipo del Poder Judicial goleó 5-2 a un combinado de los medios de comunicación.

Objetivo cumplido

Tras ocho horas de partidos, la sesión altruista culminó con la entrega del recurso económico para María Elena Solorzano Ramírez, Alicia Ibette Hernández Garduño y Susana Laura del Carpio Hernández, pacientes que padecen cáncer de mama y que fueron beneficiadas.

“El día de hoy hemos logrado el objetivo, lo que realmente habíamos proyectado desde hace un tiempo, apoyar a las tres pacientes con cáncer; bendito Dios se llevó a cabo el torneo, quiero agradecer a todos los equipos que se sumaron”, expresó Erika López Guzmán, presidenta de la Asociación de Futbol 7 y Rápido de Chiapas (AF7RACH) y coordinadora general del evento.

La coordinadora del torneo agradeció el apoyo de autoridades, contando con la presencia del alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, como invitado especial a la patada inaugural, además de contar con el respaldo de patrocinadores y amigos.