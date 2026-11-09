Chapulineros derrota a Chifut en Oaxaca

Chapulineros de Oaxaca consiguió una importante victoria de 2 goles a 1 sobre el Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) en la fecha 10 de la Liga TDP. Con este resultado mantuvieron su paso invicto en el Estadio Independiente MRCI, en San Jerónimo Tlacochahuaya, en tanto que para los tuxtlecos se vio truncada su gran racha de cinco cuatro victorias y dos empates en sus últimos seis juegos disputados.

El partido

Chapulineros dominó en su cancha y generó una gran ocasión por la banda derecha en la que vino el pase filtrado para Cristian Arciniega, quien ganó por potencia y velocidad las espaldas de la defensa para abrir el marcador con un potente disparo por abajo para poner el 1-0 al minuto 36.

Aunque hubo más acciones de peligro el marcador no se movió en el primer tiempo.

Cierre dramático

El cuadro de casa tomó la iniciativa desde el arranque del segundo tiempo, mientras que Chifut movió algunas piezas en el afán de rescatar el resultado.

Sin embargo, Gael Velázquez amplió la ventaja a 2 por 0 al minuto 70, en una gran acción individual en la que controló un centro en el área, manejó la pelota para eludir al portero y defensas antes de mandar el pase a la red.

El conjunto chiapaneco reaccionó tarde, con una anotación de Matteo Chacón al minuto 87, luego de robar una pelota en la salida de la defensa y rematar con todas las ventajas frente al arco enemigo.

Aunque todavía tuvo tiempo para generar algún último ataque, Chifut no consiguió igualar el encuentro para evitar su primera derrota desde el descalabro de la fecha 3 contra Academia Dragones, el pasado 19 de septiembre; para “Chapus” fue su quinto triunfo en fila como local.

Chapulineros ya es sublíder

Dirigidos por Alfonso Cante Corona, los oaxaqueños se consolidan como la filial más fuerte del grupo 2, siendo ahora sublíderes con 24 puntos, mientras que Chifut se quedó en 18 unidades.

En su próximo compromiso, Chapulineros visitará a UDS FC en Comitán, mientras que Chifut buscará recuperarse de este resultado en casa contra Plataneros de Tabasco.