Chapulineros detiene el ascenso de Huracanes

Huracanes de Arriaga (PRO CAMP) sufrió una dolorosa derrota en la fecha 6 de la Liga TDP, tras caer goleado (4-1) ante Chapulineros de Oaxaca, en duelo celebrado en el Estadio Independiente MRCI, en San Jerónimo Tlacochahuaya Oaxaca.

El cuadro chiapaneco venía de sumar 5 de 6 puntos posibles en las recientes dos jornadas, pero enfrente tuvo a un rival que se vio reforzado por elementos del equipo de Liga Premier FMF, lo que marcó un gran diferencia en el terreno de juego.

Apenas a los siete minutos el cuadro de casa abrió el marcador, aprovechando un error en la salida de la defensa de Huracanes, que perdió la pelota cerca de su área ante la presión de John García, quien tras eludir a un par de rivales metió un fogonazo que sorprendió al portero chiapaneco para colarse por el centro del arco de Escobar y decretar el 1-0.

Chapulineros apretó el acelerador y marcó el 2-0 a los 30 minutos en una nueva pifia de la defensiva de Huracanes, cuando un centro raso no fue sujetado por el arquero Fabián Escobar en el lance y atento estuvo al rebote Ángel Reséndiz para empujar la pelota al fondo.

Reacción con penal

Pese a la sacudida que significó el segundo gol encajado, el conjunto de Arriaga reaccionó para marcar el descuento después de una acción en la que Jesús Molina fue derribado en el área, lo que el árbitro Jesús Ramírez no dudó en sancionar con tiro penal. A los 36 minutos cayó 2-1 a través del cobro desde los 11 pasos de Jared Betanzos, cuyo potente remate le dobló las manos al portero Hernán Paz, que había adivinado la dirección del cobro.

Huracanes fue con todo por el empate, pero Chapulineros dio otro duro golpe al cuadro chiapaneco al anotar el 3-1 en un golazo de Cristian Arciniega, quien desde fuera del área sacó un tiro elevando y con efecto para dejar parado al portero.

Para el complementó Huracanes intentó regresar al partido por todos los medios, pero al 61, Chapulineros sentenció el triunfo con un contragolpe que inició desde la derecha y donde Arciniega puso la pelota servida para el remate de Daniel Olvera, quien mandó al fondo la pelota para el 4-1 definitivo.

Pierde terreno

Tras esta derrota, Huracanes dejó escapar la oportunidad de acercarse a los líderes del grupo 2, quedándose en nueve puntos, en tanto que “Chapus” se consolida en la zona alta de la clasificación, sumando ya 15 unidades.

El próximo compromiso para los chiapanecos será el domingo 18 de octubre, recibiendo la visita de Plataneros de Tabasco, mientras que Chapulineros visita a la Academia Dragones FC (FC Tabasco) en el Estadio Olímpico de Villahermosa.