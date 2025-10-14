Chapulineros sorprende a Chifut: 3-1

El Centro de Formación Chiapas Futbol (Chifut) no pudo mantener su buen paso y sufrió un amargo revés de 1-3 en el estadio Flor de Sospó ante Chapulineros de Oaxaca, válido para la fecha, 6 del grupo 2, en la Liga TDP.

Chapulineros sorprendió a Chifut con el 1-0 apenas a los 15 minutos, mediante un servicio al área desde la banda izquierda, en la que Gael Velázquez anticipó a la marca de una zaguero y la salida del portero Jesús Mérida para anotar el primero de la tarde.

Los oaxaqueños no quitaron el pie del acelerador y aprovecharon las desatenciones de la defensa local, esta vez en un servició muy largo al segundo poste, a donde Jonathan Jiménez llegó prácticamente solo para conseguir un gran remate de cabeza y poner el 2-0 en el marcador a los 26 minutos.

El cierre del primer tiempo no pudo ser más desafortunado para el cuadro capitalino, pues al 45 padecieron el 3-0, en una acción en la que Ángel Gutiérrez se tendió de “palomita” para conectar de cabeza y mandar el balón al fondo de su propia portería.

Pelearon en el segundo

Pese a la pesada losa del primer tiempo, Chifut salió en el segundo con la determinación de pelear al máximo cada balón, ante un rival que no bajó la intensidad, en el afán de asegurar el resultado.

Los pupilos de Daniel Mora lograron sitiar a los Chapulineros en su propio medio campo, pero las ocasiones claras de peligro fueron escasas ante un oponente que prácticamente renunció a ir al frente y optó por cerrar espacios en defensa.

Además, Chifut se complicó con la expulsión de Andrik Méndez desde el minuto 53, jugando gran parte de la segunda mitad en inferioridad numérica.

La visita también pasó apuros cuando su arquero titular, Jesús Rojas, tuvo que ser sustituido por una fuerte caída, tomando su lugar Emilio Carmona. Para dejar un poco más decoroso el marcador apareció en el área Joseph Soto, conectando con un sólido frentazo un servicio de tiro libre, para decretar así el 3-1 final.

Con este resultado, Chifut se queda en 11 unidades. De este modo fue alcanzado por Chapulineros, ambos en el grupo 2.