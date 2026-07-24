Chase redefine campeonatos en México

La temporada 2026 no tendrá campeón de fase regular en Nascar México ni en Challenge Series. Con la aplicación del formato Chase, al cierre del calendario únicamente se reconocerá al campeón del año y al piloto novato del año en cada categoría.

El campeonato consta de 12 fechas puntuables: ocho correspondientes a la etapa regular y cuatro al Chase. Después de la octava carrera, los diez pilotos mejor ubicados de cada división avanzarán a la ronda decisiva.

Para la fecha nueve, sus puntos serán reajustados según la posición alcanzad y en caso de empate, se tomarán en cuenta primero las victorias obtenidas durante la fase regular; después, los segundos lugares y las siguientes posiciones hasta establecer el orden.

Todos los participantes continuarán acumulando puntos por sus resultados y bonificaciones. El piloto elegible que sume más unidades al concluir las cuatro jornadas finales será proclamado campeón.

Para disputar el Chase, los autos deberán participar en toda la etapa regular y cualquier acción que altere deliberadamente los resultados podrá ser considerada una falta grave y derivar en la exclusión de la fase decisiva.