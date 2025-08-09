Chavorrukis lidera el Campeonato de Verano

El Campeonato de Verano, organizado por Street Chiapas, continúa su marcha en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos, ofreciendo duelos llenos de intensidad y grandes actuaciones. La competencia ha reunido equipos con estilos de juego contrastantes, pero con un mismo objetivo: alcanzar la cima de la tabla antes del inicio de los “playoffs”.

Hasta el momento, Chavorrukis se mantiene como líder del grupo con 7 puntos, gracias a un rendimiento constante que combina un ataque certero con una defensa sólida. El conjunto ha sabido imponer su ritmo en cada partido, controlando los tiempos y aprovechando sus oportunidades para mantenerse en lo más alto.

En el segundo lugar aparece Refaccionaría Zambrano con 6 puntos, demostrando que es un rival capaz de complicarle la vida a cualquiera. Su juego rápido y efectivo les ha permitido cerrar encuentros clave con resultados favorables, para mantenerse como un serio aspirante al título.

La tercera posición es compartida por Foráneos y Thunder, ambos con 4 puntos. Estos cuadros han tenido momentos de gran nivel, pero deberán afinar detalles en los próximos compromisos si quieren asegurar un lugar privilegiado en la fase final.

Por su parte, Soles Basketball acumula 3 puntos, pero no ha perdido la esperanza de escalar posiciones. A pesar de los resultados adversos, la escuadra ha demostrado entrega en cada duelo y confía en que un cierre fuerte pueda cambiar su destino en la tabla.

Con la fase regular acercándose a su fin, cada partido adquiere un valor especial. Los equipos saben que cualquier error puede costar caro y que sumar puntos en esta etapa es fundamental para llegar con ventaja a los “playoffs”.

La expectativa en el auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos crecen jornada a jornada. La afición ha respondido con entusiasmo, llenando las gradas y generando un ambiente vibrante que motiva a los jugadores a dar lo mejor.