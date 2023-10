“Checo” Pérez habla sobre su desempeño

“Ha sido una carrera muy dura”, dijo Sergio “Checo” Pérez a la prensa tras el Gran Premio de Qatar, en donde finalizó décimo tras una serie de penalizaciones por superar los límites de pista en el circuito de Lusail.

“Fue dura también con la visibilidad, tenía muchos problemas con eso, no encontraba dónde me pasaba los límites [de la pista], no era muy consciente de dónde ponía el auto; con la luz y lo bajo que iba en el coche tuve muchos problemas con las penalizaciones, eso nos perjudicó mucho”, apuntó el tapatío, que vive su tercer año con Red Bull.

El mexicano también describió lo mal que fue para él largar, desde el pitlane, con gomas duras: “Nos perjudicó también haber empezado con el neumático duro, no tenía agarre. El Safety Car perjudicó esa estrategia”.

La mente del de Guadalajara ahora está en las últimas cinco carreras de la campaña en el Gran Circo, de las cuales tres son en Norteamérica.

“Desde mañana [hoy] estaremos en la fábrica trabajando con el simulador. Tengo confianza en que podamos darle la vuelta a esta situación y regresando a América empezar con resultados fuertes”.

A mantener el segundo puesto

La misión para “Checo” Pérez, ya con Max Verstappen como campeón, será permanecer en el segundo puesto del mundial.