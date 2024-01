“Checo” y el curioso momento con Frankie Muniz

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez protagonizó un momento icónico, con Frankie Muniz, quien a principios de los 2000 dio vida al personaje principal de la serie “Malcolm, el de en medio”.

A través de su cuenta de Instagram, Frankie compartió una historia que grabó durante el encuentro deportivo Ford Performance Season Lunch. Y es que, en el presente, el famoso se dedica al mundo del Automovilismo, pues compite con Nascar.

“Si no estuvieras compitiendo en la Fórmula 1, ¿hay alguna serie o tipo de auto que mirarías y dirías ‘hombre, eso es lo que quiero hacer si no estuviera en la F1’?”, preguntó al mexicano, haciéndole escoger entre Le Mans y Nascar Cup.

“Creo que hay muy buenas series, Le Mans LMP1 podría ser una de ellas. Nascar... nunca he estado. Mi hermano sí, en México y Estados Unidos. Nascar creo que es una serie única y me gusta, corrí un periodo corto en Estados Unidos y me gustó el ambiente americano, así que sería lindo correr en Estados Unidos”, contestó Pérez.