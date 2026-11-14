Chevron Racing busca cerrar fuerte

El equipo Chevron Racing disputará este domingo la novena y última fecha de la Súper Copa 2026, que tendrá como escenario el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, en Puebla, donde se definirán las posiciones finales de las categorías Gran Turismo México (GTM Pro 1) y Tractocamiones.

El piloto José Arellano llegará a la competencia ubicado en el cuarto lugar general de la GTM Pro 1, con una cosecha de 622.5 puntos, al volante del auto marcado con el número 29, respaldado por Chevron, DELO, Havoline, Big Auto y GM Transport Software.

Arellano buscará la bandera a cuadros y así sumar los puntos necesarios para ingresar entre los tres primeros lugares del campeonato, en una jornada que contempla dos carreras de 40 minutos, programadas para las 9:50 y 13:30 horas.

Dueñas busca primer podio

En lo que respecta a la categoría de los Tractocamiones, el piloto Enrique “Harry” Dueñas enfrentará la última oportunidad de conseguir un podio en la Temporada 2026, al mando de la unidad número 29 de Chevron Delo.

La competencia de los vehículos pesados será la encargada de cerrar con broche de oro el programa deportivo, con una carrera de 35 minutos que comenzará a las 14:45 horas.

Finalmente, es importante señalar que la final del serial se disputará en el circuito poblano de 2,820 metros, donde ambos representantes de Chevron Racing intentarán mejorar sus resultados y concluir favorablemente la campaña 2026.