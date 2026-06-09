Chevron Racing, fuerte en la Súper Copa

La temporada 2026 de la Súper Copa avanza y el equipo Chevron Racing ha conseguido colocarse en una buena posición del campeonato Gran Turismo México Pro 1 y siguiendo con su batalla en los Tractocamiones, cuando se acerca la mitad del calendario.

El Chevron Racing ha disputado los primeros cuatro desafíos de la Súper Copa, año de crecimiento en el que su piloto José Arellano ha logrado ser uno de los protagonistas del campeonato Gran Turismo México Pro 1, habiendo firmado un importante Top 5 en su último compromiso, carrera nada sencilla en León, Guanajuato.

Mantenerse entre los punteros le ha valido para llegar a 311.5 unidades con el auto 29, en el sexto escalón de la tabla. “No ha sido un año sencillo; los contactos nos han perjudicado un poco y a pesar de ellos hemos logrado mantenernos en competencia, nada alejados del Top 5 general, que será el objetivo para lo que viene”, dijo el piloto de Chevron Racing.

Por su parte, Enrique “Harry” Dueñas se ha encontrado con grandes retos en su tracto 29 y los resultados no le han acompañado, pero sabiendo que tiene la segunda mitad de la temporada para dar vuelta a la página, encontrándose por ahora en el lugar 7 de la tabla, con 207 puntos.

“El tracto nos ha jugado un poco en contra, pero ahora tenemos un buen tiempo para detallarlo y trabajar en cada aspecto que nos permita volver a los sitios que merecemos”, indicó.