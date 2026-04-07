Chevron Racing impone su ritmo en Súper Copa

La temporada 2026 arrancó con gran intensidad para José Arellano y el equipo Chevron Racing, que ya cumplieron los primeros tres compromisos de la Súper Copa Roshfrans, consolidándose como uno de los favoritos del campeonato Gran Turismo México Pro 1.

Arellano ha tomado el volante del auto 29 de Chevron con el objetivo de reivindicarse en la categoría GTM Pro 1 y, tras disputar 3 de las 9 fechas programadas, el piloto mantiene un balance positivo que lo coloca entre los primeros puestos de la tabla general.

El desempeño de Arellano ha sido notable, logrando estar presente en cuatro de los seis podios celebrados hasta ahora. Destacan dos terceros lugares en Yucatán, así como un segundo y un tercero, combinados en Aguascalientes, reflejo del sólido trabajo de todo el equipo Chevron Racing. Actualmente, escudería toma un breve receso para preparar la siguiente fecha, que se efectuará el primer fin de semana de mayo en el Autódromo de León.

“Afortunadamente se está reflejando en resultados todo el trabajo que hemos venido haciendo. El equipo se ha sentido muy bien en este comienzo; creo que, sin duda, han sido buenos resultados a pesar del pequeño tropiezo que tuvimos en Tuxtla Gutiérrez. Pero no podemos relajarnos, tenemos aún seis fechas por delante y mantenerse siempre es complicado. Somos conscientes del camino que nos resta y de lo que somos capaces, así que vamos paso a paso y el siguiente será en León”, expresó Arellano.

Con la mira puesta en la cuarta jornada de la Súper Copa Roshfrans 2026, Arellano y Chevron Racing se preparan para continuar su lucha por el campeonato, buscando mantener el ritmo que los ha colocado como contendientes firmes desde el inicio de la temporada.