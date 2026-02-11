Chevron Racing, listo para la Súper Copa

Los objetivos se renuevan y los motores se encienden para el equipo Chevron Racing, que espera su debut en la Súper Copa 2026 con su alineación lista para ir en busca del título del campeonato Gran Turismo México (GTM) y los Tractocamiones.

Darán continuidad a un proyecto sólido y será José Arellano el encargado de tomar el auto 29 de Chevron, con el respaldo confirmado de Delo, Havoline, Big Auto y GM Transport Software.

“Después de meses sin actividad ya tengo muchas ganas de estar arriba del auto otra vez”, aseguró el piloto, quien durante la pretemporada afina detalles rumbo al compromiso del 22 de febrero en Mérida, Yucatán.

“Hemos hecho una pretemporada con mucha preparación física, con el objetivo de rendir al máximo todo el año. El equipo también ha hecho un gran trabajo preparando un auto nuevo. Así que estamos con ganas de ver el fruto de todo este trabajo en la pista. Estamos confiados en que vamos a poder estar peleando al frente de la parrilla”, expresó.

También en Tractocamiones

En una de las categorías favoritas de los aficionados al deporte motor en nuestro país, los Tractocamiones, el jalisciense Enrique “Harry” Dueñas volverá a subir al tracto 29 de Chevron.

Será este su cuarto año participando en los llamados “gigantes de las pistas”, por lo que el objetivo es ir tras ese título que se le ha negado. “El año anterior fue de mucho aprendizaje y eso nos va a sumar bastante este año para evitar errores”, sentenció.